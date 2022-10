Moro visita Empresários da Ceasa

Em visita à Central de Abastecimento de Curitiba, o candidato ao senado, o ex-juiz Sergio Moro foi recebido pelo presidente do Sindaruc, Paulo Selesbram. Após visitar as instalações da Ceasa o candidato, acompanhado de outros integrantes do partido Solidariedade estiveram na sede do Sindaruc para um breve contato com a diretoria do sindicato e outros empresários associados.

Sendo muito bem recebido, Moro agradeceu a atenção de todos e ao mesmo tempo em que falou de seu trabalho e de sua candidatura, se colocou à disposição dos comerciantes de Curitiba.

Assim como fez com o candidato ao senado Sergio Moro, a direção do Sindaruc, pela sua representatividade, recebe com a mesma atenção todos os candidatos que procuram levar sua mensagem e suas propostas aos associados da entidade.