Fundação Grupo Volkswagen lança loja virtual com ofertas especiais

A Fundação Grupo Volkswagen está lançando sua nova loja virtual! E tem muita novidade para você que apoia o consumo consciente e curte moda, produtos feitos à mão e acessórios exclusivos e sustentáveis! Acesse aqui o e-commerce da Fundação!

Para marcar o lançamento, o site tem produtos selecionados com 10% de desconto (procure pelo selo de “oferta”). Além disso, a loja virtual conta com frete promocional na compra de qualquer produto. Basta informar o CEP e verificar qual a melhor taxa para a localidade. Papelaria, presentes personalizados, bolsas, mochilas, nécessaires… São muitas as opções, para todos os gostos e ocasiões!

“Com a nova loja, a Fundação fortalece seu compromisso com a sustentabilidade e a mobilidade social. Mais do que isso, ao oferecer opções de produtos que trazem nossa própria marca, estamos estreitando laços com nossos públicos, convidando todos a se tornarem embaixadores dessa instituição que há mais de 40 anos contribui para mover pessoas pelo conhecimento”, celebrou Douglas Pereira, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Grupo Volkswagen.

Além de novos produtos com a marca da Fundação, que incluem squeezes, cadernos e canecas, por exemplo, o e-commerce traz diferentes coleções produzidas pelo projeto Costurando o Futuro, que promove a autonomia de profissionais de costura por meio da formação técnica, impulsionando sua mobilidade social. As peças são feitas por meio do upcycling, que reaproveita tecidos automotivos doados pelas marcas do Grupo Volkswagen e fornecedores, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

Ao comprar no site, é possível contribuir com a geração de renda das costureiras, além de apoiar outras iniciativas da Fundação, pois parte do lucro das vendas é revertida para a instituição. Além disso, toda a gestão do e-commerce é feita pela Divina Agulha, um dos empreendimentos participantes do Costurando o Futuro.

Dia das Crianças na Loja da Fundação: Para celebrar a data, a loja também traz ofertas especiais para produtos infantis. Há opções de brinquedos educativos e materiais escolares. Não deixe de conferir e presentear as crianças com itens divertidos e repletos de significado!