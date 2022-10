Aniversário Condor tem R$100 mil por semana mais 48 prêmios de 1 ano de supermercado grátis

As comemorações dos 48 anos do Condor Super Center seguem até o dia 3 de novembro com sorteios semanais de 200 vales-compras de R$500, totalizando R$100 mil em prêmios por semana. Os clientes também vão concorrer a 48 prêmios de um ano de supermercado grátis no valor de R$1 mil mensais.

Para participar, basta o cliente ter o cadastro completo no Clube Condor e fornecer o CPF no término da compra no caixa. Será gerado um número da sorte a cada R$150 em compras em qualquer loja da rede do Paraná e Santa Catarina.

Os sorteios serão realizados todas as quartas e sábados pela Loteria Federal. A inscrição no Clube Condor, assim como a consulta aos números da sorte podem ser feitos via login e senha em www.clubecondor.com ou pelo aplicativo do Clube Condor, disponível para Android e IOS. O regulamento da promoção está disponível em www.condor.com.br/aniversario.

“Quando olho para trás e vejo a trajetória do Condor, o principal sentimento que tenho é de gratidão e não poderíamos comemorar de outra forma que não fosse premiando nossos clientes, que sempre estiveram ao nosso lado e ajudaram a construir a nossa história”, afirma o fundador e presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Sobre o Condor

Muitas foram as batalhas enfrentadas pelo empresário Pedro Joanir Zonta para que o Condor se tornasse uma das maiores redes supermercadistas do país. Sempre visionário, Zonta conseguiu enxergar as oportunidades que surgiram nestes últimos 48 anos de história da empresa e fez o Condor voar alto.

A história da rede teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor adquiriu um pequeno mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e iniciou suas atividades com cinco funcionários. Em 1998, com a venda da principal rede de supermercados do Paraná para um grupo estrangeiro, Zonta viu a oportunidade para consolidar-se no mercado. Ele tinha dois caminhos: ceder ao assédio das redes estrangeiras e vender a empresa ou aproveitar e conquistar os consumidores descontentes com a nova forma de operação. A opção foi modernizar as lojas, informatizar a empresa e adotar práticas inovadoras de gestão e marketing, conquistando assim os “órfãos” daquela que tinha deixado de ser a rede dos paranaenses. A expansão da empresa de forma planejada, com recursos próprios e do BNDES, e o constante treinamento de seus colaboradores foram fundamentais para esta consolidação.

Para Zonta, um dos fatores que diferencia a empresa das demais em um mercado em que todos apostam em preço baixo, qualidade e atendimento, é estar com o discurso alinhado à ação: “Um comportamento comum em vários segmentos é que muitos anunciam que tem o menor preço, melhor qualidade e atendimento, mas o consumidor não encontra isso na prática. Tem que saber aliar preço e qualidade”.

Ricardo Zonta, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da empresa, complementa: “O compromisso que o Condor mantém é o de ajudar o consumidor a economizar, oferecendo produtos de qualidade, um mix amplo, ofertas que contribuam para o orçamento familiar e colaboradores constantemente treinados para oferecer o melhor atendimento, ou seja, estar sempre de mãos dadas com o nosso cliente”.

Considerada uma das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil, a rede conta com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede. São mais de 13 mil colaboradores que fazem parte da Família Condor e que garantem o atendimento a mais de 50 milhões de clientes por ano.

Cidades que o Condor possui lojas

Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Castro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, e em Santa Catarina, nas cidades de Joinville, Mafra e Jaraguá do Sul.