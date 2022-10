Candidata de valor. Márcia Huçulak, a gestora que resolve problemas difíceis

Com mais de 35 anos de trabalho, Márcia Huçulak é reconhecida como uma das melhores gestoras de saúde pública do país — não só em Curitiba, mas também no Paraná e em Brasília.

A boa fama se justifica. Quando se depara com problemas complicados, ela resolve e faz as coisas melhorarem.

Pelas dimensões e gravidade, Márcia ficou mais conhecida da população pelo combate à pandemia de covid-19 na capital, que ela liderou e entregou um dos melhores resultados do país.

Mas antes disso, Márcia já tinha resolvido outros grandes problemas. Ao assumir a gestão junto com o prefeito Rafael Greca, a Secretaria de Saúde herdou da gestão anterior dívidas de mais de R$ 150 milhões.

É muito dinheiro. Há meses sem receber, fornecedores não tinham mais como manter entregas e prestadores de serviço ameaçavam suspender e não fechar novos contratos.

Ou seja: faltavam remédios e insumos, hospitais e clínicas conveniadas não conseguiam atender adequadamete a demanda, com sério risco de interromper atividades.

Márcia pagou as dívidas, retomou a entrega de remédios e manteve os serviços funcionando.

Com a casa em ordem, ela teve condições de gerar um desenvolvimento poucas vezes visto na Saúde da capital — o que significa mais e melhor atendimento para a população.

Entre outros feitos, Márcia:

Conseguiu um orçamento recorde para a Saúde: R$ 2,7 bilhões, dando as condições financeiras necessárias para um trabalho de excelência das equipes;

Aumentou os repasses a hospitais conveniados do SUS em 136%, garantindo atendimento para população;

Acabou com a falta de remédios na Farmácia Curitibana, que passou a entregar gratuitamente quase 200 mil medicamentos por mês para quem precisa;

Contratou 4.000 servidores para a Saúde;

Concluiu obras paradas e reformou 16 unidades de saúde e 3 UPAs.

A lista é longa.

“Decidi me lançar candidata para colocar minha minha experiência a serviço de todo o Paraná”, diz Márcia.

Com apoio e admiração do governador Ratinho Jr. e do prefeito Rafael Greca, ela concorre a uma vaga de deputada estadual pelo PSD, com o número 55.555.