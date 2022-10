O TikTok é uma plataforma totalmente dinâmica, por isso separamos 10 exemplos de marcas, que têm gerado um excelente resultado com os anúncios . Confira abaixo!

1-Monange

Visando agregar valor e gerar reconhecimento, a empresa de cosméticos aproveitou a campanha do Outubro Rosa e criou o “TikTOQUE”, para conscientizar as mulheres a realizar o exame de toque, responsável por diagnosticar o câncer de mama.

A marca contou com depoimentos de três influenciadoras que compartilharam histórias de superação.

2- Netflix

A empresa, que conta com mais de 27 milhões de seguidores no TikTok, utiliza a plataforma para promover seu conteúdo, com vídeos de bastidores, promoção de lançamentos,e entrevistas exclusivas.

Essa estratégia, além de deixar o público mais próximo, gera um senso de comunidade, já que eles têm acesso a conteúdos exclusivos.

3- GoPro

A estratégia da GoPro é dar voz a sua comunidade, fazendo com que seus usuários criem espontaneamente o conteúdo para sua marca, o que gera bastante engajamento.

O resultado disso são os 2,2 milhões de seguidores na rede, um sucesso absoluto.

4- Rock in Rio

A marca usou a estratégia de promover a hashtag #rockinrio2022 , onde além de gerar engajamento, estimula a comunidade, artistas e influenciadores a promover o festival criando conteúdo, por meio de vídeos que vão desde trechos de trechos de shows até a criação de looks.

Como resultado disso, apenas na primeira semana de evento, a campanha atingiu 2,2 bilhões de visualizações.

5- Semrush

O TikTok também pode ser um excelente canal para empresas B2B. A plataforma de pesquisas de palavras-chave Semrush.

A marca apostou na criação de conteúdos relevantes para profissionais de marketing, apostando em uma linguagem divertida e única.

Entre os destaques estão a esquete satírica: “Você pesquisou o quê?”. Vale a pena conferir!

Leia a matéria completa no link:

Link https://mercadobinario.com.br/blog/tiktok-ads-inspire-se-em-10-marcas/