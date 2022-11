Escolha bem sua plataforma de vendas

Você administra um ótimo negócio, mas não pode anunciar sem uma plataforma online certa ou uma estratégia de anúncios eficaz

Felizmente, existem vários lugares na internet que podem ajudar você a divulgar seus negócios e alcançar novos clientes. O truque é escolher qual plataforma é a ideal para sua marca e, em seguida, criar uma campanha publicitária eficaz nela.

Saiba quais as 6 principais plataformas de publicidade online e como elas funcionam:

Google Ads

O Google Ads é uma excelente opção para empresas que buscam atingir seu público-alvo.

A plataforma permite segmentar usuários com base em seu idioma, localização e interesses. Isso facilita a exibição de seus anúncios para as pessoas certas no momento certo e o Google ainda otimiza seus anúncios com base nesses dados!

Você também pode configurar várias campanhas com objetivos e orçamentos diferentes.

Por exemplo, se você deseja aumentar o tráfego do site da sua empresa, crie uma campanha publicitária que se concentre em direcionar o tráfego diretamente dos resultados de pesquisa do Google.

Para cada produto ou serviço que você oferece, crie anúncios específicos segmentando palavras-chave relevantes apenas nessas categorias (por exemplo: “comprar um carro”).

Por fim, use os ajustes de lance para que, quando alguém pesquisar algo como “carros” ou “pneus”, veja primeiro os resultados mais relevantes, incluindo o seu!

Facebook e Instagram Ads

Facebook e Instagram são duas das plataformas de mídia social mais populares.

Você pode anunciar em ambas as redes sociais, o que as torna uma opção atraente para levar sua mensagem a um público mais amplo.

Os anúncios do Facebook são muito eficazes para direcionar o tráfego para seu site, porque você pode segmentar pessoas específicas com os anúncios que você veicula.

