Difícil decisão para normais

Como o tema está dominando o país, vamos colocar aqui uma visão bem reflexiva e mais isenta possível para esta polarização que chega ao absurdo de discórdia dentro de algumas famílias. Triste realidade que pode criar mais uma mácula nos hábitos e costumes do brasileiro. Mais uma falha das lideranças políticas neste afã de viver em meio ao poder.

Primeiro a absurda realidade dos gastos e mordomias que assolam Brasília e todos os membros dos três poderes e seus asseclas.

Eles não são normais. Estão muito fora da realidade da sociedade como um todo. O ideal de trabalhar em favor do desenvolvimento do Brasil vem sendo cada vez mais sendo substituído pelo “ideal” de ampliar salários e as demais benesses absurdas. Mordomias vergonhosas e salários provocativos são sustentados com uma cara de pau absurda.

Pra eles tudo que fazem é normal. Que normal é este de se vestir com terno importado, viajar para o exterior gastando mais de 200 mil para participar de um passeio justificado como viagem de negócios ou de interesse do País?

Eles não são normais!!!

No Legislativo R$ 106.866,59 por mês para contratação de até 25 secretários, gráfica, médico, mudança, aluguel, etc. Mordomia que os próprios legisladores decidem em seu favor.

No ápice do Judiciário, cada ministro do Supremo tem de 25 a 30 assessores pessoais e chegam a receber até mais de 100 mil em um único mês. Eles mesmo decidem o que pode ou não ser pago.

No executivo, ministros e outros apadrinhados podem com certa facilidade atingir um ganho mensal superior a R$ 100.000,00 reais participando de Conselhos, diretorias, etc, de estatais e outros organismos públicos, com diárias de R$ 381,14 para funcionários em geral e de R$ 668,15 para ministros (valores oficiais).

Diante deste malfadado jeitinho brasileiro, precisamos paciência e tolerância até mesmo para, ouvir de um cidadão comum, fora do poder, que “acha” normal estas vantagens, pois; se pudesse também ia aproveitar.

Quem é normal ;(?