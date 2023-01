O Google Ads é uma ótima ferramenta para otimizar seus anúncios no Natal (e no ano todo, você sabe). Ele pode ajudá-lo a alcançar clientes em potencial, direcionar tráfego para seu site e aumentar as vendas.

Como o Google Ads pode ajudar a vender mais no Natal

É aquela época do ano de novo. A internet está inundada de propagandas de tudo, de brinquedos a panos de prato. E embora a forma tradicional de vender online – usando banners e pop-ups – ainda seja viável e eficiente, não é mais a única opção.

O Google Ads existe desde 2000 e desde então é líder no mercado de Mídia Online. Com essa ferramenta você pode criar anúncios de Pesquisa, de Display, no YouTube, no Gmail e na Play Store.

Isso permite mostrar o que você tem disponível apenas para pessoas realmente interessadas e evita perder dinheiro anunciando para pessoas que nunca comprariam o que você tem para vender!

[Confira novidades do Google Ads sobre anúncios em áudio no YouTube, ou novos recursos das campanhas Performance Max e como criar estratégias mais eficazes com seu público-alvo.]

Veja algumas dicas de Google Ads para você aproveitar durante as datas festivas:

Crie uma oferta para seus produtos mais vendidos

Agora que você tem uma campanha configurada para sua oferta, convém criar novos anúncios para ela. Crie um anúncio para cada produto ou categoria de produto que você está promovendo durante as festas de fim de ano.

Coloque seu primeiro anúncio em uma campanha específica para esta oferta e configure a segmentação para ela da seguinte forma:

Concentre-se nas pessoas que provavelmente comprarão esse produto com base em seu comportamento de pesquisa. Podem ser usuários que já visitaram seu site várias vezes ou fizeram pedidos com você no passado. Você também pode segmentar pessoas que adicionaram esses produtos ou itens relacionados ao carrinho de compras, mas ainda não concluíram a compra (essa é uma ótima oportunidade porque já se interessaram o suficiente para adicionar algo);

Inclua outras palavras-chave relevantes que os usuários possam usar ao pesquisar esse tipo de produto (por exemplo, “presentes de Natal” + “homens”);

Escolha ajustes de lance para que o Google exiba seus anúncios com mais frequência se eles apresentarem um bom desempenho. Recomendamos reduzir os lances em 10% no início e depois aumentá-los 5% toda semana até o Natal se o desempenho continuar melhorando com o tempo.

Mude para “otimizar para conversões”

Neste Natal, certifique-se de que seus anúncios estejam otimizados para conversões. A configuração de anúncio “otimizar para conversões” é uma ferramenta poderosa que ajuda você a aumentar a lucratividade no Google Ads, ajudando a maximizar o número de cliques em suas páginas de destino e reduzindo o desperdício de cliques.

A Mercado Binário é parte dos 3% das agências do Brasil a obter o selo Google Partner Premier! Isso quer dizer que os esforços da nossa equipe certificada resultam em vendas notáveis para nossos clientes!

Fale com nosso atendimento e encontre soluções de venda para seus negócios:

