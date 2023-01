Receita: Queijadinha

Ingredientes

• 3 ovos

• 2 colheres de sopa de água

• 200 mililitros de leite de coco

• 200g de creme de leite em caixinha

• 100g de coco ralado desidratado

• 100g de queijo minas padrão cortado em cubos

• 1 xícara de chá de água

• 1 colher de sopa de manteiga sem sal

• 1 xícara de chá de açúcar

• 1 pitada de sal

• 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Preparo

No liquidificador, coloque os ovos, a água e bata bem por 2 minutos.

Junte o leite de coco, o creme de leite, o coco, o queijo minas padrão, a água, a manteiga, o açúcar, o sal, o açúcar, o fermento e bata por cerca 3 minutos.

Transfira para uma forma de fundo removível redonda, untada com óleo e polvilhada com coco ralado e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 50 minutos.

Retire do forno e leve à geladeira por 1 hora. Depois retire da geladeira, solte as laterais com uma espátula, desenforme e sirva.