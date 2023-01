Exercício e a sua saúde

Confira os principais benefícios da prática regular de exercícios e motive-se para dar início a uma atividade:

1) Exercício ajuda a diminuir e controlar o peso.

2) Diminui o risco de doenças no coração, pressão alta,

osteoporose, diabetes e obesidade.

3) Melhora os níveis de colesterol sanguíneo.

4) Aumenta as taxas do bom colesterol.

5) Aumenta a resistência muscular.

6) Tendões e ligamentos ficam mais flexíveis.

7) Exercício traz bem-estar mental e ajuda a tratar a depressão.

8) Alivia o estresse e a ansiedade.

9) Combate a insônia.

10) Atividades físicas ajudam a produzir serotonina – o hormônio do bem-estar.



Com tantos benefícios não tem como não querer movimentar o corpo.

Saiba que nunca é tarde para começar uma atividade física.