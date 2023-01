Faça um pix e receba 100% de lucro! Bem vindo a era digital e seus golpes!

A sociedade tem passado por transformações, hoje vivemos o imediatismo dos atos e das informações.

Ao mesmo tempo que é bem vinda a tecnologia, essa mesma tecnologia traz também alguns dissabores sociais.

Hoje vamos ao mercado online, conhecemos pessoas e amores online, estudamos e trabalhamos online. Porém todo esse mundo digital traz seus infortunios como é o caso da perda de valores e perda de contas digitais. O crime de estelionato se tornou um dos maiores desta era, pois todos os dias nós da área juridica criminal e cível nos deparamos com golpes financeiros.

O último caso por mim atendido foi da influencer digital LARA NEGRELLI, a mesma teve seu instagram com mais de mil seguidores roubado. Os criminosos utilizaram de suas redes sociais para aplicar o GOLPE DO PIX FANTASMA.

Para você que não teve acesso ainda sobre esse assunto trago informações importantes.

Sabemos que para lucrar ou obter qualquer ganho financeiro leva um tempo, nenhum investimento trará 100% de lucro imediato. Assim o golpe do PIX FANTASMA traz uma ilusão aos que nele caem. O modo de aplicação do golpe é utilizar uma figura pública, que transmita em sua imagem confiança, porém lembrando a pessoa no qual é usada para o golpe também é uma vítima pois suas contas foram hackeadas.



Assim OS BANDIDOS oferecem um investimento como segue ao lado:

Deste modo é feita a aplicação do golpe. Mas não para por aí! Após a vitima realizar o pix, os mesmos pedem para que a pessoa mostre os valores que tem em conta e assim dizem para a vitima realizar o PIX FANTASMA, fazer a transferência com o restante do valor para o PIX do criminoso, dizem que é para apenas garantir que esse valor não irá sair de sua conta. No final que a vitima realiza tal ato, a mesma verifica sua conta e esta ZERADA.

Muitos outros golpes como este são atendidos por nós todos os dias, no caso da INFLUENCER vitima do golpe, tomamos todas as devidas providências juntos as autoridades policiais e conseguimos recuperar suas contas digitais.

Aqui fica o alerta, caso você receba uma promessa de investimento fácil e garantido, dúvide e sempre busque um advogado para poder buscar dados da empresa que ofereceu o investimento seja crédito imobiliário, crédito para compra de veículos ou outra forma de investimento ou empréstimo.

Tome nota e nunca clique em links desconhecidos, ou entre em páginas da internet que você não conheça. Caso venha sofrer um golpe procure ajuda e as autoridades policiais competentes. Em Curitiba temos excelentes profisisonais da área e Delegacias especializadas nesta prática de crimes cibernéticos e crimes de estelionato.

Para você que nos acompanha mensalmente, chegamos a reta final de mais um ano e desejamos QUE DEUS abençoe a sua vida e de seus familiares.

Conte conosco sempre.

Um grande abraço e FELIZ 2023. E caso precise de ajuda busque profissionais da área e as autoridades policiais.

Cordialmente Professora e Dra Priscila Aline da Cruz Cardoso.