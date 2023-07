Mercado gamer ganha linha de nobreaks da NHS específicos para o segmento

Nobreaks da NHS foi lançado no mercado e é uma linha de específica para o público gamer, disponível em quatro opções de equipamentos que atendem os mais exigentes jogadores. O lançamento, que é 100% nacional, possui tecnologia de ponta, com baterias de qualidade e alta durabilidade. O produto possui recursos exclusivos para o universo gamer e proporciona autonomia para que os jogadores continuem jogando mesmo em situações de queda de energia, além de proteger os dispositivos contra danos ou queima por falhas na rede elétrica.

Pensado no melhor para o público gamer, a autonomia de energia proporcionada pelo Nobreak Gamer NHS é importante para evitar punições e banimentos das competições, pois impede que o jogo seja interrompido graças à disponibilidade de energia de segurança, que varia de 5 minutos a 3 horas e meia, dependendo do modelo escolhido e das cargas dos equipamentos conectados a ele.

A alta qualidade da tecnologia senoidal do Nobreak Gamer NHS também protege os dispositivos conectados a ele por estabilizar a tensão da rede elétrica e fornecer uma energia limpa e de qualidade aos equipamentos. E com a proteção Ethernet em todos os modelos da Linha Gamer, é possível jogar online com tranquilidade, sabendo que os dispositivos estão protegidos contra surtos e picos de energia.

Considerando os altos investimentos realizados no setup gamer, que ultrapassa facilmente R$ 10 mil, ter um nobreak é uma atitude de prevenção de prejuízos, que vão desde a diminuição da vida úitil dos aparelhos até a queima de PCs, monitores, consoles de videogame e televisores.

Um dos destaques da Linha Gamer da NHS é o design moderno, projetado para combinar com a estética do setup de jogos. Além disso, um software possibilita a personalização de LEDs em RGB, com grande variedade de cores e efeitos para criar a atmosfera perfeita durante as sessões de jogo e trazer mais estilo e conforto ao espaço. O software também possui um indicador de percentual de bateria e potência conectada para o jogador monitorar o tempo restante disponível para continuar jogando na ausência de energia elétrica.

Também pensando na experiência de jogo, o Nobreak Gamer NHS é mais silencioso quando comparado aos demais modelos disponíveis no mercado, característica que ajuda o jogador a manter o foco e ficar livre de distrações indesejadas, tendo uma melhor experiência e resultados. A Linha Gamer possui conexão padrão em rede USB ou Ethernet. Há ainda a opção com engate para expansão de bateria nos modelos Play, Power e Ultra.

Outro diferencial da Linha Gamer NHS é a expertise em nobreaks de uma das empresas mais tradicionais do segmento, que completa 35 anos em 2023. Os produtos também possuem garantia de dois anos e suporte nacional, com assistência técnica especializada direto com o fabricante. As embalagens também vêm com adesivos do universo gamer e uma flanela exclusiva para a limpeza de equipamentos.

A Linha Gamer de nobreaks da NHS está disponível nos seguintes modelos:

Mini – 600 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 25 minutos;

– 600 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 25 minutos; Play – 1000 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 60 minutos;

1000 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 60 minutos; Power – 1400 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 80 minutos);

1400 VA, seis tomadas e disponibilidade de energia de até 80 minutos); Ultra – 1400 VA, oito tomadas e disponibilidade de energia de até 220 minutos.

