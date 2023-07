Composição do leite UHT sem aspas ou ponto final

O leite UHT (Ultra High Temperature), também conhecido como Longa Vida, é obtido pelo processo de Temperatura Ultra Alta de Pasteurização. O Leite é homogeneizado e submetido a uma temperatura de 130 a 150º, entre 2 e 4 segundos, e imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32ºC.

O choque térmico pelo qual o leite passa foi nomeado de Pasteurização, este processo permite eliminar as bactérias, com isso as propriedades do leite são conservadas sem a necessidade de refrigeração, daí o nome “longa vida”.

A embalagem, na qual o leite UHT fica confinado para comércio, é asséptica (inibe o desenvolvimento de micro-organismos). No instante que a embalagem é aberta, o leite já fica sujeito a se contaminar e por isso o recomendável é que, depois de aberto, o produto seja armazenado na geladeira e consumido em até 3 dias. O prazo de validade da embalagem fechada é de 180 dias.

A composição do leite longa vida pode variar em relação ao percentual de gordura, vejamos:

Leite Integral UHT: é composto por 3,0% de gorduras totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteínas e 4,5% de carboidratos. Cada 100g do produto contém cerca de 58 Kcal.

Leite semidesnatado UHT : possui menos gordura: 2,0% de gorduras totais, 1,2% de gorduras saturadas, 3,1% de proteínas e 4,6% de carboidratos. Cada 100g fornece cerca de 50 Kcal.

Leite desnatado UHT: o teor de gordura não pode ultrapassar 0,5%, sendo assim, o produto apresenta um máximo de 0,5% de gorduras totais, 0% de gorduras saturadas, 3% de proteínas e 4,5% de carboidratos.

Como o próprio nome já diz, no processo de obtenção do leite desnatado, a nata (maior concentração de gordura) é retirada, cada 100g fornece apenas cerca de 30 kcal.

*Estes dados são respectivos às exigências ao Valor nutricional do leite e são fiscalizados pela Vigilância Sanitária.

Por Líria Alves

Graduada em Química