Saiba o que passageiros de avião que desapareceu na Serra do Mar fariam em Paranaguá

Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos, servidores da Casa Civil do Governo do Paraná, iriam até Paranaguá, no Litoral do Estado, para avaliar as atracagens dos futuros navios de turismo que chegarão a região. A cidade, que deveria ser o destino dos dois, entrou definitivamente na rota dos cruzeiros.

Heitor era superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo, e Felipe diretor da Casa Civil na região Noroeste. Além deles, morreu na queda do avião o piloto Jonas Borges Julião, de 37. De acordo com o Portal g1PR, familiares contaram que os dois iriam até Paranaguá de ônibus, mas se juntaram para pegar um voo.

O avião, que saiu de Umuarama com destino a Paranaguá, deveria ter pousado na manhã de segunda-feira (3). Os corpos dos três ocupantes da aeronave foram localizados pela Força Aérea Brasileira na tarde de sexta-feira (7), no no Pico Canavieiras, na Serra do Mar.

Localização pelo relógio

O relógio do piloto do avião que caiu na Serra do Mar, no Litoral do Paraná, levou as equipes de buscas até o local em que a aeronave foi localizada, próximo ao Pico Canavieira. Pelo GPS foi possível encontrar os destroços, depois de cinco dias de buscas. Os três passageiros de avião que desapareceu morreram no acidente aéreo.

Segundo o major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8° Grupamento de Bombeiros, a localização aconteceu com a ajuda do relógio. Descreveu o major em entrevista coletiva:

“Recebemos informação de familiares de que uma vítima poderia estar com um relógio. Entramos em contato com a fabricante e havia uma última localização em uma determinada área geográfica, o que de fato aconteceu. Era um local de difícil incursão e foi necessário o uso de rapel”

Sobre o que pode ter acontecido com a aeronave, o major afirmou que é muito cedo para poder definir.

“Muito cedo para isso. Os órgãos responsáveis vão se empenhar para trazer isso ao público. Parece que teve uma queda vertical e o morro está em uma altura de 600 metros, então a aeronave estava em baixa altitude. Chovia e havia muitas nuvens no momento do acidente”.

Governador lamenta

No microblog Twitter, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou os falecimentos: