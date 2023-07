Atletas de Curitiba seguem conquistando resultados importantes mundo afora

Atletas de Curitiba no último fim de semana, incentivados pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, mais uma vez conquistaram resultados importantes e levaram o nome da capital mundo afora.

Montando a égua Anis das Cataratas, a médica e amazona Hannelyze Wagner se tornou Campeã Brasileira de Hipismo pela segunda vez. No Campeonato Brasileiro de Amadores 2023, disputado em São Paulo, a curitibana competiu com mais de 100 atletas de todo o país e trouxe o titulo para Curitiba.

Doze conjuntos chegaram ao final da 3ª prova da série Amador A sem faltas, levando a decisão a um emocionante desempate e oito voltaram a zerar. Sagrou-se campeã a paranaense Hannelyze Wagner.

“Anis é uma égua com muita qualidade dentro da pista, mas o que nos move às vitórias é o amor que temos uma pela outra. A vitória veio dos nossos treinamentos, nossa dedicação e muito da nossa conexão que é absurdamente forte! Obrigada a todos que nos apoiaram e que acreditaram que este conjunto ia dar certo! O ano de 2023 ficará marcado: Campeãs Paranaense e Brasileira”, afirmou a campeã.

Triátlon

Já em Montreal, no Canadá o paratleta Ronan Cordeiro conquistou mais uma medalha de bronze no World Paratriathlon Series (WPTS). Com a medalha Ronan conquista importantes pontos na corrida Olímpica para Paris 2024.

“Foram pontos importantíssimos para Paris 2024, muito obrigado a toda a equipe envolvida. Competir WPTS é muita responsabilidade, fiquei emocionado com meu próprio desempenho. Montreal vai ficar marcada não só pelo resultado, mas também pelos lugares, risadas e momentos que passei com essa galera”, disse Ronan.

Já no próximo fim de semana o piá do Bairro Novo tem mais um desafio no País de Gales para o World Series Paratriathlon, Swansea 2023.

Incentivo ao Esporte

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte prevê a captação de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que são investidos diretamente em projetos esportivos. Desde a sua implantação (2002), o Incentivo ao Esporte de Curitiba beneficiou atletas, paratletas, profissionais em Educação Física no segmento Educação e entidades de diversas modalidades esportivas cujo desempenho tem destacado o município em disputas nacionais e internacionais.

Atletas, paratletas, profissionais em Educação Física no segmento Educação e Entidades esportivas sem fins lucrativos com residência fixa e comprovada no município de Curitiba podem solicitar recursos da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Os recursos são destinados a despesas com competições, viagens, alimentação, hospedagem e material esportivo.