Curitiba recebe gestores públicos de todo o Brasil em imersão de cases regionais para Cidades Inteligentes

Considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, Curitiba receberá gestores públicos de todo o país, entre prefeitos, secretários, diretores e vereadores. A primeira visita industrial será na segunda-feira (20), às 14h, na curitibana NHS, que se destaca por ter um parque fabril inovador e soluções voltadas para gestão de energia.

Na visita, os dirigentes farão um tour pela fábrica e visitarão o showroom da empresa. Entre as inovações apresentadas, está o Quad Híbrido – um produto 100% nacional e sustentável. A tecnologia nasceu em Curitiba e é a primeira a ser totalmente produzida no Brasil.

O Quad é um inversor híbrido que é tanto on grid quanto off grid, ou seja, ele injeta energia na rede elétrica e ainda conta com um backup de baterias para o armazenamento de energia solar. Durante a visita, os gestores públicos poderão ver a aplicação da tecnologia em um simulador, que também mostra os indicadores de resultado.

A NHS também mostrará a sua Linha Outdoor, que por serem robustos e duráveis, são ideais para ambientes externos. A solução, inclusive, está presente em diversos cruzamentos de Curitiba, desta forma, mesmo quando falta luz, o trânsito continua fluindo com segurança por mais um período de tempo conforme a autonomia da bateria.

A NHS possui, ainda, nobreaks voltados para a administração e saúde pública que aumentam a vida útil dos equipamentos ao protegê-los de oscilações de energia. Os nobreaks também ajudam a preservar as vacinas, já que eles estabilizam a tensão e garantem um tempo extra de funcionamento das geladeiras até que a energia seja restabelecida.

Em 2023, a NHS completa 35 anos no mercado. A empresa é especializada em produzir soluções em sistemas de energia e possui tanto equipamentos para projetos urbanos, quanto para residências e empresas de todos os portes.

A visita antecede o Smart City, que acontece de 22 a 24 de março, em Curitiba, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).