“Mensagens Subliminares: O Poder Oculto da Persuasão”

Vicary desenvolveu uma técnica chamada de “projeção subliminar”, onde imagens intencionais impossíveis de se perceber de forma consciente eram projetadas em frações de segundo em uma seção de cinema. As frases escolhidas foram “Drink Coke” (beba coca-cola) e “Eat Popcorn” (coma pipoca). Resultado: Nas noites em que foi feita a experiência, as vendas de pipoca aumentaram em 57,7%, e as de Coca-Cola em 18,1%.

Mensagens subliminares são aquelas que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente, assim, a mensagem atinge outra parte do cérebro humano subconsciente. O termo foi inventado por James Vicary, um especialista em marketing americano, no ano de 1957.

Mensagem subliminar é aquela que trabalha com o subconsciente das pessoas. A mensagem captada é assimilada sem nenhuma barreira consciente, assim, o indivíduo age não como se estivesse hipnotizado, pois ele não perde a consciência, mas sim, com tendências subjetivas para tomar certa atitude.

Todo o mundo da publicidade se concentrou no resultado da experiência de Vicary. Contudo, Vicary afirmou em uma reportagem que havia sido forçado a divulgar aqueles resultados, ou seja, ele desmentiu os efeitos das mensagens subliminares. Depois do balde de água fria jogado pelo próprio fundador do conceito, vários cientistas continuaram tentando refazer a experiência de Vicary e comprovar os efeitos das mensagens subliminares, contudo nenhum obteve sucesso. Mesmo assim, o efeito psicológico causado pela repercussão da experiência foi suficiente para manter a fama das mensagens subliminares até os dias de hoje.

É importante ressaltar que a mensagem subliminar trabalha unicamente com o subconsciente, portanto, qualquer impressão consciente que uma imagem provoca no indivíduo não pode ser considerada como mensagem subliminar. Em muitos casos, as pessoas tentam encontrar significados em mensagens que não possuem nada de mais. Esse mecanismo é chamado de auto-ilusão, onde uma pessoa costuma usar de seu conhecimento, vivências e suas opiniões pessoais para imprimir suas ideias naquilo que ela está analisando – a mensagem, mudando completamente seu sentido real.

No Brasil, não existe nenhuma lei que proíba de forma direta qualquer tipo de propaganda subliminar, no entanto, a legislação acredita que a propaganda subliminar fere o que diz o artigo 20 do Código de Ética dos Publicitários, onde diz que todas as mensagens devem ser ostensivas e assumidas (explícitas). Assim, no contexto legal, a mensagem subliminar é vista como um elemento antiético e inconstitucional, visto que o espectador não pode usar seu direito de escolha por não estar consciente de sua existência.