Última fase do programa de consultas públicas Fala Curitiba 2023 começa nesta segunda-feira com reuniões presenciais nas regionais Boa Vista e Cajuru

Última fase do programa de consultas públicas Fala Curitiba 2023

As regionais Boa Vista e Cajuru abrem, nesta segunda-feira (31/7), às 19h, a última fase do programa de consultas públicas Fala Curitiba 2023. É a etapa das reuniões presenciais, em que os moradores votarão nas ações e nos serviços mais pedidos à Prefeitura desde o início da consulta pública, em março.

As dez ações mais votadas em cada uma das dez regionais farão parte da LOA (Lei Orçamentária Anual). Por isso, deverão ser executadas pela Prefeitura em 2024.

Reuniões das regionais Matriz e Santa Felicidade

Na sequência da semana, também a partir das 19h, farão reuniões as regionais Matriz e Santa Felicidade, na terça-feira (1º/8); Portão e CIC, na quarta-feira (2/8); Pinheirinho e Boqueirão, na quinta (3/8); e Tatuquara e Bairro Novo, na sexta (4/8). Com exceção da Matriz e do Portão, que farão suas reuniões no Memorial de Curitiba e na Paróquia Santa Amélia, respectivamente, as demais acontecerão nos auditórios das Ruas da Cidadania.

Somadas todas as regionais, estarão em votação 281 das 35.837 sugestões mais lembradas até a etapa anterior, encerrada em junho.

Áreas mais demandadas

Obras públicas é a área mais demandada, com 6.269 pedidos (17,57%). Quase empatada vem Segurança Pública (16,92%). A seguir aparecem Saúde (11,65%), Trânsito (8,29%), Educação (8,23%), Meio Ambiente (7,85%) e Transporte (5,66%). As demais áreas ficam abaixo de 5% das demandas.

Votação final

No dia de cada reunião, os votos presenciais dados pelos participantes serão somados aos registrados virtualmente pelo site do Fala Curitiba e por meio dos formulários impressos disponíveis nas unidades móveis da consulta pública. Representantes da comunidade acompanharão a contagem final.

Os canais de participação estão abertos desde a última segunda-feira (24/7) e ficarão disponíveis até 48h antes das respectivas reuniões. Assim, quem vai votar nas regionais Boa Vista e Cajuru têm até as 23h59 desta sexta-feira (28/7) para fazê-lo.

O Fala Curitiba acontece desde 2017 e, desde então, definiu 403 demandas referentes a 17 políticas públicas para a Prefeitura executar até 2022. Destas, mais de 85% já foram atendidas. O restante está em andamento.

Serviço: Primeiras reuniões finais do Fala Curitiba

Data: segunda-feira (dia 31/7), às 19h

Locais:

Rua da Cidadania do Boa Vista (Avenida Paraná, 3.600)

Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

