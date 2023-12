“Indignação e revolta: Incêndio em lixão de Curitiba causa preocupação ambiental”

Fogo

Bombeiros chegaram a ser acionados, mas solicitante cancelou pedido momentos depois

Redação Bem Paraná | 24/12/2023 às 09:52



Imagens de um incêndio em um lixão na Cidade Industrial de Curitiba, nesta madrugada de domingo (24), causou indignação de moradores da região. As chamas foram gravadas e veiculadas nas redes sociais.

Um das pessoas indignadas foi o deputado estadual Ney Leprevost, que disse que vai pedir providências ao Gaeco (a força-tarefa do Ministério Público) e também à Polícia Federal sobre possíveis crimes ambientais.

Já os moradores comentaram que essa situação é recorrente, por isso o incômodo e a indignação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou que recebeu solicitação para apagar as chamas, mas que o próprio solicitante cancelou o pedido momentos depois.

Fonte: www.bemparana.com.br