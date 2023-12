“Acidente na CIC: Casal volta de bar e se envolve em colisão com poste, mas não corre risco de morte”

Acidente na CIC deixa casal ferido após colisão de moto com poste

No início da manhã deste domingo (24), um homem de 41 anos e uma mulher de 60 anos ficaram feridos após a moto em que estavam colidir com um poste na rua Desembargador Cid Campelo, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O casal foi prontamente atendido pela ambulância e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. De acordo com o soldado Gesiel, apesar das muitas lesões, eles não correm risco de morte.

“A colisão foi bastante forte, o capacete do condutor foi ejetado e o capacete da garupa ficou totalmente destruído no local. Ambos têm muitas lesões no rosto, com avulsão de dentes e muito sangramento”, relatou o soldado à Banda B.

Testemunhas informaram aos socorristas que o casal havia acabado de sair de um bar próximo ao local do acidente.

“Embora não tenham confirmado, aparentemente eles estavam em um bar da região. Há indícios de embriaguez, com certeza”, destacou o soldado.

Fonte: www.bandab.com.br