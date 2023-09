III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças: Arte e diversão para o público infantil

III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças em Curitiba

A Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná (ATINJ/PR) está promovendo a III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças em Curitiba. O evento acontece até o domingo (1°) e tem como objetivo despertar o interesse das crianças pela arte e suas diversas formas de manifestação.

A mostra conta com a participação de dez companhias de teatro de Curitiba, Maringá, Sarandi e Ponta Grossa, que apresentarão 12 espetáculos diferentes em quatro espaços culturais da cidade. São 20 apresentações no total, sendo 12 direcionadas ao público das Escolas Públicas Municipais em dias letivos e oito apresentações gratuitas abertas ao público nos finais de semana.

A programação da mostra inclui diversas linguagens artísticas, como teatro, circo, dança, música, artes visuais e literatura. Além das apresentações, também serão oferecidas oficinas teatrais para professores, mesa-redonda e palestra sobre a história do teatro para crianças em Curitiba.

Entrevista com Letícia Guimarães, sócia-fundadora da ATINJ/PR

Letícia Guimarães, diretora artística da Cia do Abração e sócia-fundadora da ATINJ/PR, concedeu uma entrevista à CBN para falar sobre a mostra. Ela destaca o intercâmbio entre as companhias de teatro e a importância do projeto em promover apresentações gratuitas, inclusive nas escolas.

Confira a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element.



Your browser does not support the audio element.



Your browser does not support the audio element.



A programação completa da mostra está disponível no site oficial.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br