Atletas de Curitiba brilham em competições internacionais e conquistam títulos inéditos

Atletas de Curitiba se destacam em competições internacionais

Dois atletas incentivados pela Prefeitura de Curitiba foram destaque, neste final de semana, em competições internacionais.

Ronan Cordeiro, atleta do paratriathlon incentivado pela Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado do Paraná, conquistou em Pontvedra, na Espanha, a 5ª colocação no World Series Paratriathlon Championship, garantindo assim vaga olímpica para Paris (França), em 2024.

Já Maria Joaquina Cavalcanti Reikdal, atleta incentivada pela Prefeitura e Proesporte, conquistou o título de campeã mundial de patinação artística sobre rodas no Campeonato Mundial de Patinação Artística 2023, que reúne em Ibagué (na Colômbia) mais de 800 atletas vindos de um total de 28 países. Esse título nunca havia sido conquistado por uma atleta brasileira na categoria livre de patinação.

“Nossos atletas nos orgulham e são inspiração para as novas gerações que estão começando seus primeiros passos no esporte, independente da modalidade”, comenta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Calos Pijak Junior.

Conquista de Maria Joaquina Cavalcanti Reikdal

Maria Joaquina participou na modalidade livre, ao som do Medley de Queen, tocado pela orquestra The Royal Phillarmonica, e consagrou-se campeã mundial com 106,66 pontos de score.

Maria e seu técnico, Gustavo Uchoa, são representantes brasileiros e treinam em Curitiba, no Centro Esportivo Footwork de Patinação, a maior estrutura própria para patinar do Brasil. Tanto Maria quanto o Centro Footwork são incentivados pela Prefeitura de Curitiba, através da lei de Incentivo ao Esporte.

Destaque para os atletas de Curitiba

Os atletas de Curitiba têm se destacado em competições internacionais, mostrando o talento e a dedicação dos esportistas da cidade. Ronan Cordeiro e Maria Joaquina Cavalcanti Reikdal são exemplos de superação e conquistas no esporte.

A Prefeitura de Curitiba tem investido no incentivo ao esporte, proporcionando oportunidades para que atletas como Ronan e Maria possam competir em nível internacional e representar o Brasil com excelência.

