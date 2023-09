De Agosto para Setembro, vamos destacar os principais assuntos do trio de ferro da capital

Reportagem: Fernando Plantes

Athletico

O assunto que se destacou no Furacão foi a possibilidade de uma “SAF Bilionária”, isso porque a ida de Alexandre Mattos e Márcio Lara aos Estados Unidos para uma reunião com o Bank of America, divulgada pela imprensa, colocou o tema ainda mais em xeque no âmbito local.

O presidente Mario Celso Petraglia mesmo afastado por problemas de saúde, revelou em entrevistas recentes que o valor da SAF do Furacão é maior que a do Vasco, Botafogo e Cruzeiro somadas. Ou seja, ultrapassaria a casa de R$ 1,5 bilhão.

No entanto, o modelo inicial aprovado em 2021 prevê a venda de no máximo, 50% das ações para os investidores, mantendo os outros 50% sob controle do clube, tendo a FunCap (Fundação Clube Athletico Paranaense) como órgão regulador, com poder de veto de projetos e acordos. Diferentemente do que temos visto no país em outros clubes.

Dentro das quatro linhas, o Rubro-Negro ainda busca sua vaga direta na Libertadores de 2024, ano de seu centenário. Até o fechamento desta edição a equipe ocupa a 6ª posição no Brasileirão, acumulando uma invencibilidade de 10 jogos (5 vitórias e 5 empates).

Coritiba

Pelos lados do Alto da Glória, o Coxa ainda tenta arrumar a casa, tanto fora dos gramados como dentro.

As eleições para uma nova gestão da associação civil do Coritiba foi adiada e irão acontecer até maio de 2024. Na última segunda-feira (18), o Conselho Deliberativo do clube optou pelo adiamento do processo eleitoral em uma reunião extraordinária, mas não havia divulgado nova data.

Em nota, o presidente do conselho, Jamil Ibrahim Tawll Filho, afirmou que o prazo para que as novas eleições aconteçam é de até seis meses após o fechamento das operações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que acontecerá em 9 de novembro.

Dentro de campo o Coritiba ainda vive seu martírio na Série A do Brasileirão, ocupando a posição de lanterna, o time não consegue reagir no campeonato e acumula 7 derrotas seguidas.

Slimani, Samaris e Jessé Rodriguez, contratações estas de âmbito internacional, nível Europa, ainda não mostraram ao torcedor pra que vieram e o clube ainda vive a penumbra de um rebaixamento evidente.

Paraná Clube

O Paraná Clube deu um importante passo para vender a sua SAF. Nesta sexta-feira, a 1ª Vara de Falências homologou a Recuperação Judicial do Tricolor da Vila. Com isso, o clube fica livre para poder vender a sua Sociedade Anônima do Futebol.

O objetivo do Paraná é conseguir investimentos superiores a R$ 100 milhões no futebol. A empresa que compraria a SAF também assumiria o pagamento das dívidas do clube, que atualmente somam cerca de R$ 123 milhões.

A aprovação da RJ do Tricolor serviu também para reduzir essa dívida. Anteriormente, o débito do clube com os seus credores estavam em cerca de R$ 156 milhões.

Dentre os nove interessados em uma eventual SAF do tricolor, se destacam o Grupo Massa, do empresário Ratinho, e um grupo liderado pelo empresário João Destro, atual dono do Pinheirão.

O interesse de Destro, aliás, estaria justamente ligado à possibilidade de aproveitamento do estádio, arrematado em leilão em junho de 2012, por R$ 57,5 milhões, atualmente encontra-se abandonado.