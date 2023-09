“Disputa acirrada: 18 candidatos disputam vagas na regional de Curitiba”

Eleições na Regional de Curitiba: Conheça os Candidatos

A Regional de Curitiba é composta pelos bairros Augusta, Cidade Industrial de Curitiba, Riviera e São Miguel. Nessa região, 18 candidatos estão disputando as vagas para as eleições.

Conheça os Candidatos da Regional de Curitiba

A eleição na Regional de Curitiba está movimentada, com uma diversidade de candidatos representando os bairros da região. São 18 candidatos no total, cada um com suas propostas e ideias para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Entre os candidatos, há representantes de diferentes partidos políticos, cada um com sua visão e propostas para a região. É importante conhecer os candidatos e suas propostas para fazer uma escolha consciente no momento de votar.

Conclusão

A Regional de Curitiba está em clima de eleições, com 18 candidatos disputando as vagas. É importante conhecer os candidatos e suas propostas para fazer uma escolha consciente no momento de votar.

