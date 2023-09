Casal é preso em Curitiba por invadir celular e divulgar fotos íntimas de jovem

<title>Casal é preso por invadir celular e divulgar fotos íntimas em Curitiba</title> <h1>Casal é preso por invadir celular e divulgar fotos íntimas em Curitiba</h1>

<h2>Suspeitos são detidos por invasão de privacidade</h2> No dia 25 de setembro de 2023, um casal foi preso no bairro Tatuquara, em Curitiba, suspeito de invadir o celular de uma jovem de 22 anos e divulgar fotos íntimas sem a autorização da vítima. De acordo com o delegado da Polícia Civil, José Barreto, os suspeitos roubaram o celular da jovem e fizeram ameaças para que ela desbloqueasse o aparelho. "Com o desbloqueio do celular, as redes sociais da vítima foram invadidas e fotos de nudez compartilhadas. Após diligências, verificamos que o casal era responsável por receptar o celular e cometer outros crimes", explicou o delegado. <h2>Prisão e apreensão de provas</h2> No momento da prisão, foram apreendidos computadores, celulares e máquinas de cartão de crédito, que serão utilizados como provas no processo. <h2>Procedimentos legais</h2> O casal foi encaminhado para o Núcleo de Combate ao Cibercrimes, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. <h2>Conclusão</h2> A invasão de privacidade e a divulgação não autorizada de fotos íntimas são crimes graves. É importante que todos estejam cientes dos riscos e tomem medidas para proteger sua privacidade digital. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

