“Identificado motociclista esmagado por caminhão na BR-277: saiba mais sobre o trágico acidente”

Motociclista que morreu ao ser esmagado por roda de caminhão na BR-277 é identificado

Por Redação em 22 de dezembro, 2023 às 12h47.

Foi identificado como Eduardo Henrique da Paixão Nicolau, de 27 anos, o motociclista que morreu esmagado por um caminhão na BR-277, em Curitiba. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (20) no km 79 da rodovia.

No local, socorristas informaram à Banda B que a vítima seria uma mulher. Após os exames de necropsia é que chegou-se a identidade de Eduardo.

De acordo com testemunhas, Eduardo estava no corredor de veículos na rodovia, quando acabou sendo atingido por um carro e se desequilibrou. Um caminhão que vinha no mesmo sentido ainda tentou desviar, mas o motociclista acabou tendo o corpo esmagado pelo rodado traseiro.

O carro envolvido não parou no local para prestar socorro e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

O rapaz era casado e tinha um filho pequeno. Ele foi sepultado, nesta sexta-feira (22), no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, em Colombo.

Fonte: www.bandab.com.br