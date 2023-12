“Retorno das atividades escolares em Curitiba: saiba quando as aulas voltam em 2024”

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Retorno das atividades escolares em Curitiba</h1>

No dia 20 de fevereiro de 2024, as atividades escolares serão retomadas na rede municipal de ensino de Curitiba. Os alunos da capital paranaense encerram o ano letivo de 2023 nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro. <h2>Rede municipal de ensino de Curitiba</h2> A rede municipal de ensino de Curitiba é composta por 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além de outros equipamentos educacionais. Atualmente, cerca de 140 mil estudantes estão matriculados nas unidades educacionais do município. <h2>Orientações durante o recesso escolar</h2> Durante o período de recesso escolar, as famílias que necessitarem de orientações e atendimento devem procurar os Núcleos Regionais da Educação (NREs) nas Ruas da Cidadania, presentes nas dez regionais da cidade. <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. A Gazeta do Bairro é um veículo de comunicação que traz informações atualizadas sobre a cidade e seus arredores. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

