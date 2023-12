“Operação conjunta garante segurança e combate ao tráfico nas rodovias do litoral paranaense”

<title>Operação Conjunta de Segurança no Litoral Paranaense</title> <h1>Operação Conjunta de Segurança no Litoral Paranaense</h1>

<h2>Operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública</h2> Na tarde de ontem (21) foi realizada uma operação conjunta, conduzida pela Secretaria de Segurança Pública envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. <h2>Ação simultânea nos pontos de acesso ao litoral paranaense</h2> A operação ocorreu de maneira simultânea nos quatro pontos de acesso ao litoral paranaense: Graciosa, Pontal do Paraná, Alexandra e Coroados. Em Matinhos o ponto da ação foi no Posto do BPRV. <h2>Objetivo principal da operação</h2> A ação integrada teve como principal objetivo, como destacou o Cel. Adilson, Cmte. do Comando de Policiamento Especializado: "Proporcionar segurança para a sociedade, inibir qualquer eventualidade de criminalidade, entorpecentes e armamento entrando em nosso litoral". <h2>Presença dos cães de Faro</h2> O Cel. Hudson, Secretário de Segurança Pública, destacou ainda a presença dos cães de Faro, que atuarão de forma permanente durante toda a Operação na tentativa de identificar e apreender entorpecentes que possam estar sendo transportados em veículos. <h2>Resultados da operação</h2> Durante a operação, foram realizadas prisões, apreensões e diversas ações coordenadas para coibir o transporte e tráfico de entorpecentes, garantindo tranquilidade para os veranistas que frequentarão o litoral paranaense. <h2>Trabalho conjunto das forças de segurança</h2> O trabalho conjunto das forças de segurança destaca o comprometimento das autoridades em garantir a segurança pública e reforça a importância da colaboração entre diferentes instituições para enfrentar os desafios relacionados à criminalidade. <h2>Operação Rodovias</h2> <ul> <li>Município: PONTAL DO PARANÁ; GUARATUBA/COROADOS; MATINHOS/ALEXANDRA; QUATRO BARRAS/GRACIOSA.</li> <li>Veículos fiscalizados: 151</li> <li>Testes com etilômetro: 54</li> <li>Veículos autuados: 35</li> <li>09 TCIPs de drogas para consumo em veículos;</li> <li>42g de maconha;04g cogumelo</li> <li>02 veículos recolhidos ao Pátio;151 ABORDAGENS03 ÔNIBUS ABORDADO</li> </ul> <h2>Fonte: Polícia Militar PR</h2>

