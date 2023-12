TCE suspende compra de 70 ônibus elétricos em Curitiba; decisão cabe recurso

Decisão do TCE suspende compra de 70 ônibus elétricos em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba teve a compra dos primeiros 70 ônibus elétricos suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE). A decisão, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo G1 Paraná, é liminar e cabe recurso.

A nova lei municipal que autorizava a compra dos ônibus elétricos foi aprovada pelos vereadores de Curitiba na terça-feira (19) e sancionada pelo prefeito Rafael Greca (PSD) no dia seguinte.

O conselheiro Maurício Requião, responsável pela decisão do TCE, pediu a citação da prefeitura, da Urbanização de Curitiba (URBS), do Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC), da Câmara de Vereadores, do prefeito Rafael Greca (PSD) e do presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto.

Requião argumenta que os ônibus são bens públicos e, portanto, deveriam ser adquiridos por meio de licitação.

A proposta prevê um investimento de R$ 317 milhões nos ônibus elétricos, que serão adquiridos pelas empresas com subsídio da Prefeitura. Os veículos retornarão ao município em 2025, quando termina o contrato de concessão atual.

A Urbs informou que ainda não foi notificada sobre a decisão do TCE e que irá se manifestar dentro do prazo estipulado.

Fonte: Gazeta do Bairro

Fonte: www.bandab.com.br