“Curitiba anuncia a criação da Reserva Hídrica do Futuro em desapropriação histórica de terreno gigante”

Uma desapropriação amigável para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro em Curitiba

Uma desapropriação amigável de um terreno gigante, de 350 mil metros quadrados, localizado no bairro Umbará, em Curitiba, vai permitir uma primeira área para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro. A Reserva Hídrica do Futuro é um programa de resiliência e adaptação às mudanças climáticas, que vêm mudando o regime de chuvas mundialmente.

O terreno em questão fica no bairro Umbará e, em reunião nesta semana, o prefeito Rafael Greca se reunião com os irmãos da família Costa para formalizar a desapropriação amigável do terreno. A área total do local é de aproximadamente 350 mil metros.

“É um momento histórico para Curitiba. Acaba de nascer a Reserva Hídrica do Futuro. O Renê, o Renato e o Adir Costa, herdeiros do areal Costa, vão vender a área para a Prefeitura para começarmos um grande programa no bairro Umbará”, explicou o prefeito Rafael Greca. O terreno que será desapropriado fica à margem das áreas de cavas de areia do Umbará. “Essas cavas que tanto progresso geraram para Curitiba, que salvaram a cidade da falta d’água tantas vezes, agora vão ser a garantia de que nunca faltará água nesta cidade que amamos tanto”, completou Greca.

Primeiro trecho da Reserva Hídrica do Futuro

O primeiro trecho da Reserva Hídrica do Futuro, que fica entre o Rio Barigui e a BR-277, vai abranger os bairros Caximba (Reserva da Vida Silvestre), Campo de Santana, Umbará e Ganchinho. Atualmente, os trabalhos em andamento se concentram com a alteração de zoneamento no trecho e a negociação com os proprietários dos terrenos da região. Já o segundo trecho do programa vai da BR-277 até o Rio Atuba, passando pelos bairros Alto Boqueirão (Zoológico), Boqueirão (Parque Náutico), Uberaba (Parque da Imigração Japonesa) e Cajuru (Parque Peladeiros e Cajuru).

O objetivo da Reserva Hídrica do Futuro é interligar as antigas cavas do Rio Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba, favorecendo a formação de lagos que poderão suprir o abastecimento de água para a população em momentos de estiagem. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado do Paraná, através da Sanepar, Instituto Água e Terra (IAT) e Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

Pioneirismo curitibano

A área total da Reserva Hídrica do Futuro é de 200 km², com 50 km² de área de águas e lagos, entre Balsa Nova e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Poderá reservar até 43 bilhões de litros de água para serem utilizados no abastecimento regional em situações emergenciais de estiagem. Em toda a área será formado um corredor ecológico, com preservação da fauna e da flora e a implementação de elementos urbanísticos e áreas de lazer e turismo.

Em 2021, o prefeito Rafael Greca assinou o Decreto Municipal nº 1.478/2021 que instituiu um grupo de trabalho da Reserva Hídrica do Futuro em Curitiba, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Na época no novo parque em Curitiba foi anunciado como 8 vezes maior que o Parque Barigui.

O que é a Reserva Hídrica do Futuro?

A Reserva Hídrica do Futuro é um programa de governo, de resiliência e adaptação às mudanças climáticas, que vêm mudando o regime de chuvas mundialmente. No Paraná, há cerca de um ano e meio, a estiagem já causa uma série de problemas de escassez hídrica e rodízio de abastecimento de água para a população. Com as ações previstas na área da Reserva, que incluem a interligação das antigas cavas do Rio Iguaçu para a formação de lagos, deve ser possível suprir o abastecimento de água para a população em momentos de estiagem. Levantamentos preliminares indicam a capacidade de reservação de 43 bilhões de litros de água somente dentro dos limites de Curitiba.

Fonte: www.tribunapr.com.br