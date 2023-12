“Novo centro de entretenimento em Curitiba: Dreams Boliche chega ao Park Shopping Boulevard”

Curitiba celebra a abertura do Dreams Boliche no Park Shopping Boulevard

Nesta quarta-feira, 20, Curitiba celebra a abertura do Dreams Boliche no Park Shopping Boulevard. Essa nova instalação promete ser um centro de entretenimento para famílias, oferecendo uma variedade de jogos e atividades para todas as idades.

Localização privilegiada

O Dreams Boliche está situado no segundo andar do shopping, em frente a uma academia, no bairro Xaxim. Essa localização estratégica destaca o estabelecimento como um novo marco na região.

Ampla e acolhedora

Com uma área de 1800 metros quadrados, o Dreams Boliche proporciona um espaço amplo e acolhedor para os visitantes. O local conta com 16 pistas de boliche equipadas com tecnologia avançada, garantindo diversão até mesmo para os iniciantes.

Diversão além do boliche

No Dreams Boliche, as atrações vão além do boliche. Os visitantes também podem desfrutar de sinuca, labamba, carrinhos bate-bate, basquete, pebolim e uma área de jogos eletrônicos. Para as crianças, há uma piscina de bolinhas com escorregador, proporcionando diversão e segurança.

Destino de lazer popular

O Dreams Boliche surge como uma excelente opção para quem procura diversão variada em um só lugar. Localizado no Park Shopping Boulevard, na Linha Verde, 16.303, no Xaxim, esse novo empreendimento promete ser um destino de lazer popular para moradores e visitantes de Curitiba.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: xvcuritiba.com.br