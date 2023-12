“Empresa Essencis solicita reintegração de posse de terreno ocupado por famílias em Curitiba”

Novo pedido de reintegração de posse é protocolado na Justiça em Curitiba

Nesta semana, uma nova investida dos advogados que representam a empresa Essencis Soluções Ambientais SA foi protocolada na Justiça. A empresa afirma ser proprietária de um terreno onde 64 famílias levantaram a ocupação Tiradentes 2, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Na petição, os advogados pedem que seja cumprida com urgência a reintegração de posse, em detrimento da não desocupação voluntária por parte das pessoas que ali estão.

O pedido foi feito na quinta-feira (21) e ainda precisa ser analisado pela juíza responsável pelo caso. No entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná está em recesso desde o dia 20 e retorna aos trabalhos após o dia 7 de janeiro. Com isso, apenas decisões de urgência devem ser tomadas pelo juiz de plantão, conforme requerido pela empresa.

Movimento Popular por Moradia aguarda plano de realocação

Chrysantho Figueiredo, militante do Movimento Popular por Moradia (MPM), acompanha o caso desde o começo e afirma que, após o primeiro pedido de reintegração de posse protocolado pela empresa em dezembro, a juíza do caso pediu cautela. A comunidade espera um plano de realocação para poder sair do espaço de maneira voluntária.

O plano de realocação foi solicitado à prefeitura, que se manifestou por meio de nota afirmando que o local é acompanhado por uma comissão composta por vários órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), inclusive a Fundação de Ação Social – FAS. A FAS assiste aquelas famílias com atendimentos regulares por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Corbélia. A FAS fez o levantamento de todos os moradores da região e, em caso de desocupação, irá até o local para ofertar serviços da política da assistência social, como acolhimento e subsídio alimentar, por exemplo.

No entanto, não há informações sobre a efetiva elaboração de um plano de realocação com novo espaço delimitado para onde as famílias devem seguir. A decisão da Justiça ainda não foi publicada, mas pode ocorrer a qualquer momento.

Contato com a empresa Essencis e advogados

A CBN Curitiba pediu informações à empresa Essencis e também aos advogados que representam a corporação no processo, mas até o momento não obteve retorno.

