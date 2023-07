“Horário estendido de vacinação em Curitiba: Oportunidade para colocar a carteira de vacinação em dia”

Horário de vacinação é estendido em unidades de saúde de Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba informa que, de segunda-feira (24/7) a sexta-feira (28/7), o horário de vacinação será estendido até as 20h30 em 12 unidades de saúde em todos os distritos sanitários do município.

As unidades de saúde que participarão da ação do horário estendido são: Parigot de Souza e Bairro Novo (distrito sanitário do Bairro Novo); Bairro Alto e Vila Diana (distrito sanitário do Boa Vista); Vila Hauer (distrito sanitário do Boqueirão); Iracema (distrito sanitário do Cajuru); Oswaldo Cruz (distrito sanitário do CIC); Mãe Curitibana (distrito sanitário da Matriz); Santa Amélia (distrito sanitário do Portão); Vila Machado (distrito sanitário do Pinheirinho); Santa Felicidade (distrito sanitário de Santa Felicidade) e Monteiro Lobato (distrito sanitário do Tatuquara).

O objetivo é oferecer horários alternativos de vacinação para que todos possam atualizar sua situação vacinal. Durante essa semana, serão disponibilizadas vacinas anticovid, contra a gripe e as do calendário de rotina.

Vacinas de rotina

Serão oferecidas as seguintes vacinas de rotina, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação:

Hepatite B

Pentavalente

VIP/VOP (pólio)

Rotavírus

Meningo C

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Varicela

Hepatite A

Dupla adulto

HPV

dTpa adulto

Pneumo 10

Meningo ACWY

DTP (tríplice bacteriana)

Vacina BCG

A aplicação da vacina BCG seguirá o seguinte cronograma nas unidades de saúde com horário estendido:

Segunda-feira (24/7): unidades Bairro Alto e Oswaldo Cruz

Terça-feira (25/7): unidades Santa Felicidade e Parigot de Souza

Quarta-feira (26/7): unidades Vila Machado, Vila Diana e Monteiro Lobato

Quinta-feira (27/7): unidades Vila Hauer, Mãe Curitibana e Bairro Novo

Sexta-feira (28/7): unidades Santa Amélia e Iracema

Esse cronograma visa otimizar o uso dos frascos da vacina BCG.

Vacina contra a gripe

A SMS recomenda que todos os curitibanos que ainda não tomaram a vacina contra a gripe aproveitem os horários alternativos para se imunizar. A vacinação contra a gripe ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza e o risco de agravamento em caso de contaminação durante o inverno.

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe em Curitiba, foram aplicadas 290.317 doses no público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, o que corresponde a 41,6% do público total convocado. A vacinação contra a gripe está disponível para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais.

Vacina contra a covid-19

A vacina contra a covid-19 também será oferecida para todos os públicos convocados. A quantidade de doses e o esquema de vacinação variam de acordo com a faixa etária:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: três doses

Maiores de 5 anos: duas doses e um reforço

Pessoas com 18 anos ou mais: reforço com a vacina bivalente

Grupos vulneráveis: reforço com a vacina bivalente a partir dos 12 anos

Até o momento, foram aplicadas 386.598 doses da vacina covid-19 bivalente em Curitiba, o que corresponde a cerca de 25,63% do público total convocado.

Horário estendido e Dia D

Essa ação de horário estendido é a segunda realizada em 2023. Em 2022, a SMS realizou três edições de semanas com horário estendido de vacinação e quatro dias D, em que as unidades abriram aos sábados. No total, foram aplicadas 68,3 mil doses de imunizantes nessas ações.

Além dos horários especiais de vacinação, a SMS continua oferecendo a vacinação nos horários regulares de atendimento em 102 unidades de saúde. Confira mais detalhes no site Imuniza Já Curitiba.

