Boqueirão Fashion Week: Semana da Moda de Curitiba começa com exposição fotográfica e promete atrações imperdíveis

Acontece nesta segunda-feira (24/07) a abertura oficial do Boqueirão Fashion Week – Semana da Moda de Curitiba

A programação começa às 19h30, na Rua da Cidadania do Boqueirão, com uma exposição fotográfica organizada por jovens e produtores de moda. As fotos retratam as modelos vestidas com peças de roupas doadas pela população à Fundação de Ação Social (FAZ) e customizadas por estilistas. Ao todo, serão 38 painéis inspirados em Curitiba.

Semana de Atrações

Após o sucesso das edições anteriores, o Boqueirão Fashion conquistou agora uma semana inteira de programação, até sexta-feira (28/07), organizada na Rua da Cidadania da regional (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430).

O cronograma inclui desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos gratuitos. Os desfiles na passarela da Rua da Cidadania acontecem nos dias 27 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira), sempre às 19 horas.

Confira abaixo a programação completa do Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba

EXPOSIÇÃO FAS

Segunda-feira (24/7). Abertura às 19h30

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Exposição fotográfica produzida por jovens produtores de moda com o objetivo de ressignificar e valorizar as peças de vestuário doadas à Fundação de Ação Social (FAS). Serão 38 painéis usando a cidade de Curitiba como temática e mostrando peças de roupas doadas pela população. A valorização dessas peças contribui para a autoestima de quem as recebe e ressignifica o processo de doação.

ENCONTRO CADEIA PRODUTIVA DA MODA

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7)

Local – Ginásio da Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Tem como objetivo promover intercâmbio entre os componentes da cadeia produtiva da moda de Curitiba. Participam fornecedores de produtos e serviços. A ação tem parceria com o Sebrae.

OFICINAS DE MODA

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7), das 14h às 18h

Local – Ginásio da Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Participação gratuita com certificação para participantes. Evento tem parceria escolas de moda e Sebrae, com duas a três oficinas por dia. As oficinas da moda terão cursos de customização em jeans com apoio do Senai e o suporte das escolas do segmento.

DEFILES

Quinta (27/7) e sexta-feira (28/7), às 19h

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Serão oito desfiles nos formatos coletivos e individuais, com presença de 60 modelos (dez new faces e 50 profissionais). A organização estima um público de 1.100 pessoas por desfile.

