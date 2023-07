“Preparativos para o retorno às aulas: Equipes se organizam para receber os estudantes no segundo semestre”

Preparativos para o segundo semestre letivo em Curitiba

No próximo dia 24 de julho, terá início o segundo semestre letivo para as 140 mil famílias com crianças e estudantes matriculados em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede de ensino curitibana.

Com o retorno dos estudantes se aproximando, as equipes das 185 escolas e 232 CMEIs estão se organizando para retomar a rotina. Nesses dias que antecedem o início das aulas, estão sendo realizadas atividades de limpeza, consertos e reuniões.

Nesta sexta-feira (21/7), as unidades escolares passaram por um processo de limpeza e arrumação. Na Escola Municipal Herley Mehl, localizada no bairro Pilarzinho, a diretora Karine Braun organizou materiais na secretaria, enquanto a equipe de limpeza finalizava o serviço nas salas de aula, corredores e pátio. Essa escola atende 675 estudantes, do pré ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destaca a importância da frequência dos estudantes, ressaltando que desde o ano passado o atendimento é 100% presencial.

“A mediação presencial é fundamental, temos trabalhado com afinco após a pandemia da covid-19 para garantir o melhor atendimento a nossos estudantes. A rede pública de ensino curitibana tem investido na recomposição das aprendizagens e pedimos a colaboração das famílias para que evitem as faltas ao máximo”, frisa Maria Sílvia.

Calendário e formação profissional

De acordo com o calendário da rede municipal, o segundo semestre letivo vai até o dia 22 de dezembro.

Durante o recesso das crianças e estudantes, os profissionais da educação participaram da Expo Educação, realizada nos dias 5 e 6 de julho. A sexta edição do evento abordou temas como alfabetização, organização pedagógica em ambientes virtuais, recomposição das aprendizagens, ChatGPT, metaverso, inteligência artificial, defesa pessoal e até meditação. Palestrantes do Brasil, Espanha, Estados Unidos e Itália estiveram presentes.

Dicas para um retorno tranquilo

Conversar com a criança sobre a importância de retomar a rotina na escola

Os estudantes vão retomar os horários de antes do recesso para as atividades. Para isso é melhor dormir mais cedo

Verificar, no dia anterior, se todos os materiais necessários estão na mochila

Deixar o uniforme preparado

Verificar com a escola ou o CMEI o horário de entrada para evitar atrasos

