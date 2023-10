Homem fica ferido em capotamento na Linha Verde, em Curitiba

<title>Notícia: Capotamento em Curitiba</title> <h1>Capotamento em Curitiba deixa homem ferido</h1> Um homem ficou ferido em um capotamento registrado na manhã deste sábado (28), na Linha Verde, no bairro Hauer, em Curitiba. O motorista conduzia um carro, modelo Audi, quando teria sido fechado por outro condutor, segundo informações apuradas pela equipe do Boqueirão Social.

A vítima perdeu o controle, acessou o canteiro central da via e bateu contra duas árvores, chegando a quebrar o tronco de uma delas ao meio. O motor do Audi foi arrancado do veículo com a violência do impacto e o carro parou virado com as rodas para cima. O motorista teve ferimentos moderados, foi socorrido e levado ao hospital. A princípio, o condutor que teria fechado a vítima não foi localizado. <h2>Detalhes do acidente</h2> O acidente ocorreu na Linha Verde, no bairro Hauer, em Curitiba, por volta das 10h da manhã deste sábado. O motorista do Audi, que não teve sua identidade revelada, foi fechado por outro veículo, perdendo o controle e colidindo com duas árvores no canteiro central da via. A violência do impacto foi tão grande que o motor do Audi foi arrancado do veículo. O carro parou virado com as rodas para cima, causando danos significativos. A vítima, que teve ferimentos moderados, foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital mais próximo. <h2>Investigações em andamento</h2> A equipe do Boqueirão Social está investigando o acidente para identificar o condutor que teria fechado o motorista do Audi. Até o momento, o responsável não foi localizado. A polícia está analisando câmeras de segurança da região e ouvindo testemunhas para esclarecer os fatos. <h2>Conclusão</h2> O capotamento ocorrido na Linha Verde, em Curitiba, deixou um homem ferido. O motorista do Audi foi fechado por outro condutor, perdeu o controle e colidiu com duas árvores. Apesar dos danos materiais, a vítima teve ferimentos moderados e foi socorrida. As investigações estão em andamento para identificar o responsável pelo acidente. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: ric.com.br