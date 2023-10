Araucária ECR enfrenta derrotas nos Campeonatos Paranaenses Sub14 e Sub16

Resultados dos jogos do Araucária ECR Sub14 e Sub16

No último sábado (21/10), os times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR enfrentaram as equipes do União Capão Raso em partidas válidas pelos Campeonatos Paranaenses das respectivas categorias. Infelizmente, os resultados não foram favoráveis para o Araucária ECR. O Sub14 perdeu por 3X0, enquanto o Sub16 foi derrotado por 2X1. As partidas ocorreram no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva / Quatro Barras.

Na terça-feira (24), os times voltaram a campo para enfrentar as equipes do AD Independente. No jogo do Sub14, houve um empate de 1X1. Já no Sub16, o adversário venceu por 2X0. Os confrontos foram realizados no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm / São Mateus do Sul.

Próximos jogos contra o Desportivo Paranaense

As próximas partidas das equipes araucarienses serão contra os times do Desportivo Paranaense, no próximo domingo (29). Os jogos serão realizados no Estádio Solar do Bosque, localizado no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O Sub14 entrará em campo às 8h45, seguido pelo Sub16 às 10h30.

Fotos: Roberta Adriana Kotowski

