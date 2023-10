“Aluguéis residenciais em Curitiba têm aumento de 8,2% em setembro, aponta pesquisa”

<title>Notícias de Curitiba - Aluguéis residenciais em alta</title> <h1>Aluguéis residenciais em Curitiba têm aumento de 8,2% em setembro</h1> O valor de aluguéis residenciais aumentou 8,2% em setembro, em Curitiba. O valor maior do ticket médio compreende os novas locações realizadas no mês anterior, na comparação direta com agosto. Os dados fazem parte de uma pesquisa recente do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR.

<h2>Aumento do ticket médio de aluguéis residenciais em Curitiba</h2> De acordo com o levantamento da entidade, o ticket médio desse tipo de imóvel estava em R$ 1.625,00 em agosto, subiu para R$ 1.758,00 durante o mês de setembro. <h2>Comparação entre terceiro trimestre de 2023 e 2022</h2> Ao se comparar o terceiro trimestre do ano de 2023, com o mesmo período de 2022, a diferença é de 17,1%. <h2>Comportamento do mercado imobiliário em Curitiba</h2> “Esse comportamento de mercado, regido pela lei da oferta e procura, impulsiona os investidores, que seguem adquirindo imóveis para locar”, explica o presidente do Inpespar e vice-presidente de Economia e Estatística do Secovi-PR, Luciano Tomazini. <h2>Mercado estabilizado em um alto patamar</h2> Os dados mostram um mercado estabilizado em um alto patamar. Segundo Tomazini, o índice de Locação Sobre Oferta (LSO) residencial nos últimos 12 meses (outubro de 2022 a setembro de 2023) foi de 23,66%, enquanto no período anterior (outubro de 2021 a setembro de 2022) estava em 25,56%, demonstrando uma variação de 1,9 pontos percentuais. <h2>Velocidade nos negócios e bairros mais procurados</h2> A vice-presidente de Locação do Secovi-PR, Marilia Gonzaga, destaca que a velocidade das locações também chama a atenção nas últimas pesquisas. “Em setembro, os apartamentos com um dormitório têm ficado disponíveis em média 47 dias, o que em setembro 2022 eram 69. E o mesmo comportamento é visto nos apartamentos de dois dormitórios que hoje ficam disponíveis cerca de 37 dias, enquanto que em setembro de 2022 levavam 41 dias para serem alugados”, observa. <h2>Bairros mais procurados para locação residencial em Curitiba</h2> Em setembro, o Centro permanece no topo da lista dos bairros com o maior volume de locações residenciais, com aproximadamente 14,4% dos imóveis. O bairro é seguido pelo Água Verde (6,6%), Portão (3,7%), Novo Mundo (3,4%), Capão Raso (3,3%), CIC (3,3%) e Bigorrilho (3%). <h2>Baixa inadimplência e bom trabalho das imobiliárias</h2> O levantamento ainda aponta uma baixa inadimplência da ordem de 1,1%, o que, segundo Tomazini, reflete o bom trabalho das imobiliárias no processo de cadastramento de inquilinos, contato ativo com os clientes e, ainda, na conciliação entre locatários e locadores. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região na Gazeta do Bairro. Fique por dentro das novidades do mercado imobiliário e outras informações relevantes para quem busca alugar um imóvel na cidade. Acesse <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>.

