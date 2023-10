“Rapper curitibano lança videoclipe que destaca a cultura e os pontos icônicos de Curitiba”

O Teatro da Vila recebe estudantes de escolas municipais para o lançamento do videoclipe I Love CWB

O Teatro da Vila, localizado na Cidade Industrial de Curitiba, foi palco de um evento especial na tarde desta sexta-feira (27/10). Estudantes de escolas municipais tiveram a oportunidade de assistir ao lançamento do videoclipe I Love CWB, do rapper curitibano Paladino. O trabalho, que apresenta a capital paranaense pelos olhos do artista, foi recebido com muita animação pelos jovens.

No videoclipe, Paladino destaca pontos icônicos da cidade, como o Parque Tanguá e o Museu Oscar Niemeyer. A produção contou com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, reforçando o reconhecimento do hip hop curitibano e impulsionando a inserção de Curitiba no âmbito nacional.

“Estou muito feliz em apresentar meu trabalho e gostaria de agradecer especialmente à Prefeitura de Curitiba e à Fundação Cultural, que foram os maiores apoiadores deste evento”, destacou o artista.

As crianças se divertem e se identificam com o videoclipe

Durante a exibição do videoclipe, as crianças cantaram junto com o rapper o refrão da música. Alana Micaella da Silva, Daniel Eduardo Oliveira e Clara Eduarda Fonseca, colegas de escola, relataram que se divertiram muito, principalmente com o reconhecimento dos espaços da cidade.

“Gostei muito do videoclipe, principalmente quando passou o Jardim Botânico, porque gosto de ir lá”, comentou Clara.

Apresentação e pocket show para aproximar as crianças da cultura do rap

O evento de lançamento também teve como objetivo apresentar e aproximar os curitibinhas da cultura do rap. Paladino e o rapper Davi Black contaram a história do hip hop às crianças e realizaram um pocket show. A personagem Kapivara Comk, queridinha das crianças, também marcou presença. Além disso, um grupo infantil de breaking se apresentou durante o evento.

Durante a apresentação no Teatro da Vila, o grafiteiro Rock produziu ao vivo, em um quadro, o desenho de uma capivara. “Escolhi a capivara por ser um símbolo de Curitiba, e o boné escrito I Love CWB é uma homenagem ao projeto”, disse Rock.

