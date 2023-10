“Grave acidente na Linha Verde: Carro de luxo capota e motor é arrancado a metros do veículo”

Acidente com carro de luxo na Linha Verde em Curitiba

No último sábado (28), um grave acidente envolvendo um carro de luxo ocorreu na Linha Verde, em Curitiba. O veículo colidiu violentamente contra árvores localizadas no canteiro central e acabou capotando. O acidente aconteceu no trecho da Linha Verde que atravessa o bairro Fanny. Com a força do impacto, o motor do carro de luxo, da marca Audi, foi arrancado e ficou a alguns metros de distância do veículo. Devido à gravidade do acidente, duas faixas da Linha Verde precisaram ser interditadas no sentido Pinheirinho. <img src="imagem-acidente.jpg" alt="Motor do carro de luxo arrancado com o impacto da batida"> O motorista do carro de luxo ficou ferido e foi socorrido para um hospital da Capital. Equipes da Guarda Municipal estiveram no local e prestaram atendimento. Ainda não foram determinadas as causas do acidente. Uma das versões levantadas no local é que o condutor perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro carro.





Fonte: paranaportal.uol.com.br