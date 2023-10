“Corrida do Condor: Mudanças no trânsito e linhas de ônibus afetadas”

Corrida do Condor: Alterações no trânsito nos bairros Água Verde, Rebouças e Portão

No domingo (29/10) acontece a Corrida do Condor e o trânsito nos bairros Água Verde, Rebouças e Portão terá alterações. Além disso, 13 linhas de ônibus terão mudanças de itinerário das 6h às 10h.

Concentração e largada

A concentração da prova será às 6h e a largada às 7h na Praça Mara Bergamin Andretta, no Água Verde. A corrida conta com trajetos de 10 km e 5 km, com previsão de 3.000 participantes.

Trajeto de 10 km

Para a prova de 10 km, a largada será dada na Praça Mara Bergamin Andretta, na Rua Bento Viana, e os corredores seguirão pela Brasílio Itiberê, Cel. Dulcídio, Getúlio Vargas, Westphalen, Kennedy, Augusto de Mari, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley (rápida Portão-Centro), Saint’Hilaire, Getúlio Vargas, Silveira Peixoto, Brasílio Itiberê e chegada na Bento Viana.

Trajeto de 5 km

Já no trajeto de 5 km, os corredores também saem da Bento Viana e seguem em direção à Brasílio Itiberê, Cel. Dulcídio, Getúlio Vargas e Westphalen. Depois, o percurso vai para a Rua Chile, Avenida Água Verde, ruas Dr. Alexandre Gutierrez e Brasílio Itiberê com chegada na Bento Viana.

Trânsito e segurança

Com exceção da largada, todo o trajeto vai ser compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança e a fluidez do tráfego. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento do trânsito na região.

O fim do evento está previsto para às 10h.

Linhas de ônibus com desvios de itinerário

Por conta da corrida e dos bloqueios de trânsito, 13 linhas de ônibus terão desvios de itinerário das 6h às 10h. São elas: 010 Interbairros I (horário); 011 Interbairros I (anti-horário); 059 Interbairros V; 160 Jardim Mercês/Guanabara; 210 CIC/Cabral; 216 Cabral/Portão; 506 Bairro Novo; 560 Alferes Poli; 661 Lindoia; 662 Dom Ático; 663 Vila Cubas; 665 Rex e 863 Água Verde. Confira as alterações aqui.

🚌13 linhas de ônibus também terão itinerários modificados. Serão esperados 3.000 participantes para os trajetos de 10 km e 5 km. Confira as mudanças no trânsito aqui.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Lembre-se de conferir as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro para ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br