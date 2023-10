“Delícias da gastronomia alemã no Mercado Municipal Capão Raso e na Rua 24 horas neste fim de semana!”

<title>Gastronomia Alemã em Curitiba</title> <h1>Fim de semana tem gastronomia alemã em Curitiba</h1> Quem aprecia a gastronomia alemã pode aproveitar as atrações do Mercado Municipal Capão Raso e da Rua 24 horas neste fim de semana. Vinculados à Urbanização de Curitiba (Urbs), os locais oferecem alimentos e bebidas da gastronomia alemã com preços a partir de R$ 10. <h2>Mercado Municipal Capão Raso</h2> Desde o dia 19 de outubro, no Mercado Municipal Capão Raso está acontecendo o Festival Gastronômico Alemão, que vai apenas até este sábado (28/10). Para receber o festival, o mercado está decorado com tecidos no teto com as cores da bandeira alemã. Cada estabelecimento da praça de alimentação oferece pratos e lanches da culinária alemã a partir de R$ 10 até R$ 35, além de chope submarino e vinhos alemães com 35% de desconto. Entre as delícias estão pratos tradicionais alemães, como bratkartoffeln (batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica); spatzle (massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris); bockwurst (salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde e servida com chucrute e batata frita). Também são ofertadas opções doces como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle - bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha. <h2>Rua 24 horas</h2> Na Rua 24 horas, a população encontra cervejas especiais, pratos como schnitzel (espécie de bife à milanesa servido com batata rústica) e hackepeter (versão alemã da popular carne de onça curitibana), torta alemã e chope submarino. Há ainda espetinhos e sanduíche de pernil. Além disso, as lojas estão com desconto de 20% a 50% nos preços de vários produtos de vestuário e perfumaria. <h2>Integração temporal</h2> O Mercado Municipal Capão Raso permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas. No estacionamento, o cliente paga R$ 5,00 por 30 minutos, R$ 10,00 a primeira hora, e a segunda hora é gratuita. O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. <h2>Serviço</h2> <h3>RUA 24 HORAS</h3> Endereço: entre as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco, na quadra entre as ruas Comendador Araújo e Emiliano Perneta Horário de funcionamento: das 9h às 23h todos os dias (cada lojista tem sua própria programação de horário) <h3>MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO</h3> Endereço: Rua Otto Cabel, 51 (em frente ao Terminal Capão Raso) Horário de funcionamento: das 9h às 21h, de segunda a sábado. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

