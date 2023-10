“BR-376 é liberada após interdição por cheia de rio em Ponta Grossa”

BR-376 é liberada após interdição causada pela cheia de um rio em Ponta Grossa

A BR-376 foi liberada na tarde desta sexta-feira (27) após interdição no km 493, em Ponta Grossa, causada pela cheia de um rio na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia havia sido totalmente bloqueada e equipes estiveram no local para fazer a sinalização e orientação de trânsito.

Segundo a PRF, a interdição ocorreu devido ao transbordamento de um rio próximo à rodovia, o que comprometeu a segurança e a trafegabilidade no trecho. Após a diminuição do nível da água, as equipes realizaram a limpeza da pista e a retirada de detritos, possibilitando a liberação da BR-376.

Ao longo do período de interdição, foram registrados congestionamentos e atrasos nas viagens. A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, uma vez que ainda podem ocorrer deslizamentos de terra e quedas de barreiras.

É importante ressaltar que, mesmo com a liberação da rodovia, é fundamental que os condutores sigam as orientações das autoridades de trânsito e respeitem os limites de velocidade, garantindo a segurança de todos.

Matéria atualizada às 15h14.

Fonte: cbncuritiba.com.br