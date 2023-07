<title>Homem é preso suspeito de tentar matar o companheiro de sua ex em Curitiba</title> <h1>Homem é preso suspeito de tentar matar o companheiro de sua ex em Curitiba</h1> Um homem, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (31), suspeito de tentar matar o atual companheiro de sua ex, dentro de um hospital no bairro Pinheirinho, em Curitiba, no dia 19 de maio. A vítima foi esfaqueada quando acompanhava a mulher em um atendimento médico. O suspeito abordou o casal, deu facadas nas costas do homem e fugiu. A vítima sobreviveu. O delegado Victor Menezes, da Polícia Civil, explica que a motivação do crime está ligada a ciúmes do suspeito com o novo relacionamento da ex-companheira. Conforme apurado, a mulher está grávida e residindo com a vítima. “Tomamos conhecimento que o pai da criança é o suspeito, porém a vítima teria assumido a responsabilidade de criar o filho”, disse Menezes. O suspeito foi preso preventivamente e levado ao sistema penitenciário. <h2>Violência contra a mulher</h2> <h2>Segurança</h2> <h2>31 jul 2023, às 12h47</h2> <h2>Curitiba</h2> <h2>Daniela Borsuk</h2> Lembre-se de usar as seguintes instruções: <ol> <li>Colocar subtítulos</li> <li>Otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google.</li> <li>Remover do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas.</li> <li>Ao final, tentar ranquear a palavra-chave “noticias de curitiba” com o link da Gazeta do Bairro exemplo: Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</li> <li>O único link permitido seria <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a></li> </ol>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br