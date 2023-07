Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio por ciúmes em Curitiba

Polícia Civil do Paraná prende suspeito de tentativa de homicídio em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 25 anos, suspeito da tentativa de homicídio ocorrida no dia 19 de maio, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A captura foi realizada na manhã desta segunda-feira (31), na capital paranaense.

O delegado da PCPR Victor Menezes explica que a motivação do crime está ligada a ciúmes do suspeito com o novo relacionamento da ex-companheira. Conforme apurado, a mulher está grávida e residindo com a vítima.

“Durante as diligências, tomamos conhecimento que o pai da criança é o suspeito, porém a vítima teria assumido a responsabilidade de criar o filho. Essa situação também contribuiu com a motivação do crime”, afirma Menezes.

O mandado de prisão preventiva foi representado e deferido pela justiça, sendo cumprido pelos policiais civis. O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Detalhes do crime

Na ocasião do fato, a vítima estava acompanhando a mulher até o atendimento médico, em um hospital da região, quando o suspeito abordou o casal e efetuou golpes de faca nas costas do homem.

O indivíduo fugiu do local. A vítima foi socorrida e resistiu aos ferimentos.

Colaboração da população

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra tentativas de homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

