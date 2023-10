“Guarapuava terá seu primeiro Condomínio do Idoso: um novo lar com infraestrutura de qualidade e cuidados especiais”

Condomínio do Idoso em Guarapuava: um novo lar para pessoas idosas

Em breve, os moradores idosos de Guarapuava terão a oportunidade de viver em um espaço especialmente projetado para atender suas necessidades. O primeiro Condomínio do Idoso da cidade está sendo construído na Rua David Alves de Goes, 829, no bairro Boqueirão. Com mais de 15% de andamento, a previsão é que a obra seja concluída em agosto de 2024.

O Condomínio do Idoso vai além de um simples local de moradia. Ele proporcionará dignidade e qualidade de vida para seus residentes. O compromisso da prefeitura de Guarapuava é oferecer uma infraestrutura de excelência, com acompanhamento na saúde e bem-estar dos idosos.

Essa iniciativa inédita na cidade promoverá a convivência entre os idosos, oferecendo lazer e cuidados com a saúde física e mental. Além disso, garantirá a segurança dos moradores. A administração municipal está em parceria com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), cedendo o terreno e auxiliando nas inscrições.

Estrutura do Condomínio do Idoso

O Condomínio do Idoso será composto por:

40 casas adaptadas, com 40,61 m2, contendo sala de estar, cozinha, banheiro e 01 dormitório;

Um Centro de Convivência, com 370,82 metros quadrados, contendo piscina, banheiros masculino, feminino e PNE, além de uma sala para atendimento, uma sala de administração, biblioteca, depósito, salão comunitário com banheiros masculino e feminino;

01 Quiosque;

01 horta elevada;

Estacionamento.

O condomínio será todo fechado e contará com uma guarita para garantir a segurança dos moradores.

Investimento e prazo de conclusão

O investimento total da obra é de R$5.805.216,96, com recursos do Governo do Estado. A Prefeitura de Guarapuava doou o terreno para a construção do condomínio. Até o momento, a obra está com 15,03% de conclusão, de acordo com a medição realizada em 29/09. A previsão é que a obra seja finalizada em agosto de 2024.

Programa de moradia para idosos

No programa de moradia para idosos, os beneficiários pagam um aluguel inicial equivalente a 15% de um salário mínimo por mês. Eles têm a opção de residir no local pelo tempo que desejarem. Os valores arrecadados são reinvestidos na política habitacional do Estado, incluindo a construção de novos empreendimentos.

Para participar do processo, é necessário ter mais de 60 anos, renda mensal de um a seis salários mínimos e não possuir imóvel próprio. A Cohapar realiza análise socioeconômica e consulta de cadastros negativos para a contratação.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Habitação do município, localizada na Rua Pedro Alves, 104, Centro, ou na Cohapar, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1941. Também é possível realizar o processo de inscrição pelo site da Cohapar.

