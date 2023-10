“Oportunidade imperdível: Vagas abertas para Trainee Técnico Eletromecânico em Boqueirão”

Compartilhe isso: TRAINEE TÉCNICO ELETROMECÂNCIO – BOQUEIRÃO – CIA. do RH – Vagas de Emprego

30/09/2023

Empregos

A CIA. do RH está com vagas abertas para o cargo de Trainee Técnico Eletromecânico no bairro Boqueirão. Se você está em busca de uma oportunidade de emprego nessa área, não deixe de conferir essa oportunidade.

Requisitos:

Formação técnica em Eletromecânica;

Experiência prévia na área;

Conhecimento em manutenção eletromecânica;

Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Plano de saúde;

Plano odontológico.

Como se candidatar:

Para se candidatar a essa vaga de Trainee Técnico Eletromecânico, acesse o site da CIA. do RH e preencha o formulário de inscrição. Não perca essa oportunidade de ingressar em uma empresa renomada e desenvolver sua carreira na área.

