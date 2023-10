Municípios do Paraná registram queda significativa na criminalidade em 2023

Redução da criminalidade nos municípios mais populosos do Paraná em 2023

Os municípios mais populosos do Paraná estão apresentando bons índices de redução de criminalidade em 2023. De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatísticas (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), 13 dos 21 municípios mais populosos registraram queda nos casos de homicídios dolosos nos primeiros oito meses deste ano.

No geral, houve uma redução de 13% nos homicídios nessas 21 cidades, passando de 721 para 621 casos. Os municípios que apresentaram as maiores quedas foram Arapongas (75%), Pinhais (75%), Campo Largo (64%), Araucária (58%), São José dos Pinhais (34%), Curitiba (22%), Toledo (21%), Maringá (16%), Ponta Grossa (15%), Fazenda Rio Grande (13%), Cascavel (12%), Almirante Tamandaré (11%) e Foz do Iguaçu (7%).

A cidade de Curitiba teve a maior queda em números absolutos, passando de 178 para 138 homicídios (40 a menos). Em seguida, Campo Largo registrou uma redução de 21 casos (de 33 para 12), Pinhais teve uma diminuição de 18 casos (de 24 para 6), Araucária teve 14 casos a menos (de 24 para 10) e São José dos Pinhais teve 14 casos a menos (de 41 para 27).

Entre os municípios analisados, apenas Colombo, Londrina, Paranaguá, Apucarana, Guarapuava, Umuarama e Cambé apresentaram aumento nos casos de homicídio. Já Piraquara não registrou aumento ou diminuição, mantendo-se com 19 casos em 2022 e 2023.

Outro destaque é que Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Toledo não registraram lesão seguida de morte de janeiro a agosto de 2023. Em 2022, essas cidades somaram 10 casos, enquanto em 2023 foram registrados apenas dois casos, em Arapongas e Curitiba.

Além disso, Arapongas, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Maringá e Pinhais não tiveram casos de latrocínio (roubo seguido de morte) e Arapongas, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Toledo não registraram feminicídios (crime com motivação de gênero) neste ano. Houve uma redução de três casos nesses 13 municípios, passando de 15 em 2022 para 12 em 2023.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, atribui a redução desses crimes ao trabalho das forças de segurança, que têm se dedicado cada vez mais a essa questão. A Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento preventivo e ostensivo, a Polícia Civil tem realizado investigações e prisões de suspeitos, e a Polícia Científica tem contribuído para a elucidação dos casos.

Outros indicadores de redução da criminalidade

Além dos homicídios, os crimes de roubo também apresentaram queda nos municípios mais populosos do Paraná. Umuarama (56%), Araucária (54%), Londrina (37%), Maringá (29%), Guarapuava (29%), Campo Largo (26%), Colombo (19%), Apucarana (15%), Cambé (13%), Foz do Iguaçu (10%), Cascavel (2%), São José dos Pinhais (1%) e Almirante Tamandaré (1%) registraram menos casos em 2023.

Em Londrina, a redução foi de 354 casos (de 965 para 611), enquanto em Maringá foram 214 casos a menos (de 735 para 521). Arapongas não teve alteração nos casos de roubo.

Os roubos de veículos também apresentaram queda em diversos municípios, como Umuarama (71%), Araucária (70%), Paranaguá (67%), Curitiba (20%), Cascavel (18%), Pinhais (12%), Almirante Tamandaré (4%) e Londrina (1%). Curitiba teve uma redução de 106 casos (de 527 para 421). Cambé e Maringá não registraram alterações. No total, houve uma queda de 7% nos roubos de veículos nas 21 cidades, passando de 1.440 para 1.344 casos.

Os furtos de veículos também apresentaram redução em alguns municípios, como Toledo (52%), Arapongas (45%), Pinhais (30%), Campo Largo (29%), Cascavel (25%), Fazenda Rio Grande (20%), Paranaguá (5%), Almirante Tamandaré (3%) e Maringá (2%). Os melhores resultados foram observados em Toledo, com uma redução de 114 casos (de 219 para 105), e em Cascavel, com uma redução de 121 casos (de 479 para 358). No geral, houve uma redução de 3% nos furtos de veículos nas 21 cidades, passando de 6.283 para 6.073 casos.

O combate ao tráfico de drogas também teve uma grande evolução, com a atuação integrada das forças de segurança. Entre janeiro e agosto, foram apreendidas mais de 4 mil armas no estado e registradas quase 90 mil ocorrências com apreensões de drogas.

Municípios como Piraquara (177%), Almirante Tamandaré (150%), Araucária (127%), Londrina (93%), Pinhais (89%), Campo Largo (81%), Cambé (73%), São José dos Pinhais (46%), Colombo (43%), Apucarana (29%), Curitiba (25%), Fazenda Rio Grande (18%), Maringá (12%), Toledo (11%) e Paranaguá (2%) registraram aumento no número de casos de tráfico de drogas flagrados e interrompidos. Piraquara teve um aumento de 156 casos (de 244 para 88), Londrina teve um aumento de 421 casos (de 876 para 455) e São José dos Pinhais teve um aumento de 67 casos (de 213 para 146).

Municípios sem homicídios

Dos 399 municípios do estado, 177 (44%) não registraram homicídios no período de janeiro a agosto de 2023. Esses municípios estão distribuídos por todas as regiões do Paraná. Alguns exemplos são Arapuã, Bom Sucesso do Sul, Colorado, Fênix, Engenheiro Beltrão, Iguaraçu, Itaipulândia, Japira, Jesuítas, Marmeleiro, Ourizona, Paula Freiras, Pinhalão, Quarto Centenário, Ribeirão Claro, Santa Mariana, São Tomé, Turvo, Tijucas do Sul e Vitorino.

Parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e o Ipardes

A Secretaria de Segurança Pública e o Ipardes firmaram uma parceria com o objetivo de ampliar as pesquisas sobre dados e estatísticas da área. Essa parceria visa projetar ações ainda mais direcionadas para a prevenção, redução e repressão da criminalidade.

