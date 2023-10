“Prefeito em exercício acompanha esforços da Defesa Civil para enfrentar chuvas intensas em Curitiba”

Preparação para chuvas intensas em Curitiba: Prefeitura orienta moradores e adota medidas preventivas

Na manhã desta sexta-feira (6/10), o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, esteve às margens do Córrego Jardim Esmeralda, um afluente do Ribeirão dos Padilhas, no bairro Xaxim, acompanhando os esforços da Defesa Civil em preparação para um fim de semana com previsão de grande volume de chuvas na capital paranaense.

A ação teve como objetivo orientar os moradores e adotar medidas preventivas após dois dias de intensas chuvas que deixaram mais de 100 mm de precipitação em Curitiba. Com as previsões indicando a possibilidade de volumes ainda maiores no fim de semana, o prefeito em exercício estabeleceu como prioridade da agenda acompanhar os trabalhos de perto.

“Nossas equipes estão preparadas para orientar e atender a população em caso de necessidade. Pedimos às pessoas que fiquem alertas e sigam as orientações da Defesa Civil e nos acionem pelos canais 156 da Prefeitura, 153 da Guarda Municipal e 199 da Defesa Civil”, disse Eduardo Pimentel.

O prefeito em exercício também destacou o trabalho preventivo realizado em toda a cidade, mencionando as obras de macrodrenagem efetuadas no bairro Xaxim. “Essas intervenções têm sido fundamentais para evitar alagamentos e garantir a segurança das comunidades afetadas pelas chuvas.”

Obras de drenagem no bairro Xaxim garantem segurança para a comunidade

A diretora do Centro de Educação Infantil (CEI) Lar Dona Nenê, Neira Carmen Araújo da Silva, relatou que antes das obras de drenagem, a instituição sofria com alagamentos frequentes. “A água subia em poucos minutos. Já precisamos retirar as crianças de bote da Defesa Civil. Após as obras, nas últimas chuvas, não tivemos mais problemas”, contou ela.

Além de diretora, Neira também é voluntária da Defesa Civil no Jardim Esmeralda e auxilia no monitoramento do nível do rio, contribuindo com informações importantes para a prevenção de desastres. “Estou sempre ativa, monitoro e envio fotos para o grupo da Defesa Civil sempre que temos episódios de chuva”, disse a voluntária.

O coordenador da Defesa Civil, Nelson Ribeiro, ressaltou a importância do diálogo constante com a comunidade em situações de emergência e enfatizou a necessidade de treinar grupos nos bairros para atuarem como agentes do órgão. “Essas pessoas conhecem melhor do que ninguém a região e a dinâmica da comunidade”, enfatizou o coordenador.

João Maria da Luz, morador no Jardim Esmeralda há 40 anos, relatou que a falta de drenagem historicamente sempre foi um problema no bairro. No último Fala Curitiba, ele e os demais moradores levaram a demanda para a reunião e foram atendidos pela Prefeitura. “Agora já conhecemos o canal, como apresentar nossas demandas. Minha rua há 40 anos, a Basílio Fuck, vai receber obras de drenagem como pedimos”, comemorou ele.

Obras de Melhoria para evitar inundações

A Prefeitura concluiu as obras de perfilamento no córrego Jardim Esmeralda, no Xaxim, e a implantação de uma bacia de detenção para controlar a vazão das águas que fluem em direção ao Ribeirão dos Padilhas.

Na intervenção, o leito do córrego foi ampliado com muros de gabião, criando a bacia de detenção que serve como reservatório para conter o volume das águas, que aumenta nos períodos chuvosos. Desde então, ações de limpeza preventiva do córrego e manutenção da bacia de detenção são frequentes. Essas ações fazem parte do programa Curitiba Contra Cheias.

“São intervenções para garantir o perfeito escoamento das águas e minimizar os problemas com inundações, ampliando a segurança dos moradores que vivem próximos às margens do Ribeirão dos Padilhas”, explicou Rodrigo Araujo Rodrigues, secretário Municipal de Obras Públicas.

Além do Xaxim, o Ribeirão dos Padilhas percorre os bairros Alto Boqueirão, Pinheirinho, Sítio Cercado, Bairro Novo e Ganchinho, até desaguar no Rio Iguaçu.

Na visita, estavam o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias, e os vereadores Mauro Bobato e Beto Moraes.

