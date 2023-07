“Grave acidente na Linha Verde deixa motorista em estado grave e passageiros feridos”

<title>Colisão entre veículo e biarticulado em Curitiba</title> <h1>Colisão entre veículo e biarticulado em Curitiba</h1> Uma colisão entre um veículo Vectra e um biarticulado ocorreu em um trecho da Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O acidente, que aconteceu na manhã deste domingo (30), deixou o motorista do carro gravemente ferido e outros cinco passageiros do ônibus com ferimentos leves. Cinco equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo testemunhas, o motorista do carro avançou o sinal vermelho e colidiu diretamente com o ônibus. O condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Cajuru para receber atendimento médico. <h2>Assine e navegue sem anúncios</h2> Lembre-se de assinar nosso conteúdo para navegar sem anúncios e ter acesso exclusivo às notícias de Curitiba e região. Acesse <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> para mais informações.

